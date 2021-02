Šťastný dorazil Dynamo, pak nechápal Barulinův (ne)zákrok: To jsem neviděl!

Z pohledu tabulky jde o extrémně důležitou výhru, protože tři body bral i Hradec. Souhlasíte?

„Na výsledky jsem ještě nekoukal, ale jestli Hradec vyhrál, tak je to extrémně důležitá výhra. Přesně, jak říkáte. Nám se nepovedly zápasy předtím, kdy jsme mohli třeba odskočit na nějaký náskok. Bylo to důležité, už od rána jsme se všichni připravovali, že zápas zvládneme za tři body. Všichni jsme byli nachystaní. A jsme strašně rádi, že se to povedlo.“

Je elitní čtyřka v kabině velké téma? Přece jen máte nějaká zranění, pauza by určitě přišla před čtvrtfinále vhod…

„Tak téma… Ono se o tom těžko mluví, pak se může stát cokoliv. Samozřejmě by pro nás byla strašná škoda, kdybychom to nezvládli potom, co se celou sezonu držíme na prvních čtyřech místech. V hlavách to určitě máme, musíme to udělat. Doufám, že to zvládneme, protože by nám určitě pomohl i nějaký odpočinek. Chceme to zvládnout.“

První z pěti zápasů jste zvládli, Pardubice jste porazili 5:2.

„Vyrovnané utkání, do poslední chvíle. Šlo o důležitý zápas, jsme rádi, že jsme ho zvládli za tři body. Strašně nám to pomohlo.“

Do vedení jste se dostali ve druhé třetině, v jejím závěru se ale Pardubice po chybě brankáře Jana Růžičky dostaly na dostřel jednoho gólu. Jak k tomu došlo?

„Celá situace byla zahraná blbě, tam bylo buly 25 vteřin před koncem v útočném pásmu, takže z toho by gól padnout neměl. Takový gól mohl soupeře hrozně nakopnout. Stalo se, ale nás to naštěstí nepoložilo a zápas jsme zvládli.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Šťastný jednoduchou střelou opět nachytal Barulina, 4:2

Uklidnění přinesl váš gól na 4:2. Byl to rozhodující moment?

„Uklidnění přinesl určitě, odskočili jsme na dva góly. Jak je to o gól, tak člověk nikdy neví, může tam padnout blbý gól. Podle mě ale rozhodlo, že jsme odehráli dobrý zápas, mluvili jsme na sebe v obranném pásmu, bojovali jsme. To spíš rozhodlo, že jsme hráli týmově a tak, jak jsme chtěli.“

Pardubický brankář Konstantin Barulin nebyl ve své kůži. Vycítili jste to?

„Těžko říct. Upřímně, já jsem ho ještě tady neviděl chytat, nedíval jsem se na žádný zápas. Takže nevím jakou má, nebo nemá formu. Už první gól od Valentina (Claireauxe) z úhlu si nepohlídal. I ten můj gól asi úplně nečekal střelu nebo nevím, kde byl. Protože zákrok, co udělal, to jsem neviděl. (usměje se) Asi mu to nevyšlo a nám to pomohlo.“

Vaše 24. trefa v sezoně přišla po dalším povedeném sólu a úžasné ráně zápěstím.

„Viděl jsem, že jdu do dvou obránců, udělal jsem kličku do středu. Jeden na mě vystoupil a rozkročil se, tak jsem právě pod nohami vystřelil. Asi to měl (Barulin) schované, nebo spíš střelu nečekal.“

Pardubice jste pustili do jediné přesilovky, navíc až v závěru. Byl to taky jeden z klíčů k triumfu?

„Určitě, říkali jsme si před zápasem, že chceme hrát disciplinovaně, bez faulu. Stává se nám, že máme v zápasech blbé fauly v útočném pásmu, takže jsme strašně rádi, že jsme to odehráli skoro bez oslabení, protože na přesilovku mají šikovné hráče.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:2. Chyby Barulina stály Východočechy body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:01. Claireaux, 30:29. Ševc, 37:56. Bičevskis, 53:34. Šťastný, 58:30. Cienciala Hosté: 27:12. Camara, 39:58. R. Kousal Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Bernad, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Moravec, Šidlík, Fillman – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Barulin (Klouček) – Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Bučko, Vála – A. Kosticyn, R. Kousal (A), Camara – Paulovič, O. Roman, Blümel – L. Horký, Pochobradský, Štetka – Zeman, Rohlík, Costa. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

