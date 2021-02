SESTŘIHY: Lídr narazil! Hradec si vyšlápl na Třinec. Kometa - Liberec 4:1

Vítkovice přišly o sérii už v první třetině

Domácím, v jejichž sestavě opět chyběl zraněný kapitán Gulaš, vyšel vstup do utkání. Již ve 3. minutě tečoval střelu Jiříčka z mezikruží Kracík výstrojí mimo dosah gólmana Dolejše. Hosté směrem dopředu pořádně zahrozili až v 8. minutě, kdy v oslabení protáhl Pavláta ranou švihem Dej. Plzeňský gólman si poté poradil i s výjezdem Malleta zpoza branky.

Vítkovičtí sázeli na brejky a po jednom z nich v 16. minutě Mikyska trefil levou tyč. Vzápětí udeřilo na druhé straně, když při přečíslení dvou na jednoho po ideální přihrávce Michnáče zvýšil Rob ranou bez přípravy na 2:0. V rušném závěru první třetiny ještě po nabídce Eberleho od levého mantinelu nekrytý Straka zblízka minul a z protiútoku nahození Hrušky tečoval do pravé tyče Černý. Z následné dorážky Krenželok nepřekonal ležícího Pavláta.

Během prostřední části se herní tempo uklidnilo, oběma týmům nevycházely přesilové hry. Až po polovině utkání v gólové pozici neprostřelil vyjetého Pavláta obránce Pyrochta a snížení hostům nepřinesl ani průnik Lakatoše. Střeleckou aktivitu přetavil v kontaktní gól do šatny Flick, když ve 39. minutě šťastnou trefou potrestal vyloučení Budíka.

Nedisciplinovanost Indiánů pokračovala také na začátku závěrečné dvacetiminutovky. Hosté ve snaze o vyrovnání ale promarnili i další početní výhodu. Podobně se v přesilovce vedlo i domácím, přesto pohodlně drželi hubený náskok. Navíc v 53. minutě po nahození Musila od levého hrazení zvýšil Lang na 3:1. Hosté již na zvrat neměli síly, nepomohla jim ani dlouhá hra bez brankáře zesílená vyloučením Budíka.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Do utkání jsme vstoupili velice dobře. První třetina byla v pořádku. Potřebovali bychom ale asi o 360 stupňů otočit stadion. Už opakovaně jsme se ve druhé třetině dostali do problémů. Špatně jsme pracovali s pukem a pokračovalo to i ve třetí třetině. Asi jsme nebyli lepším týmem. Velmi mě mrzí zranění Petera Čerešňáka v první třetině. Asi bych za něj vyměnil dnešní tři body. Pro nás je to klíčový bek a jeho ztráta je pro nás bolestná. Bez něj je naše hra směrem dozadu neurovnaná a bylo znát, že chybí. Uvidíme, na jak dlouho. Někteří kluci už trénují na ledě a měli by se do konce základní části vrátit do hry.“

Radek Philipp (Vítkovice): „První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Něco jsme si k tomu v kabině řekli a zbylé dvě třetiny se náš výkon zlepšil. Bohužel jsme si za tu první třetinu asi nezasloužili vyhrát. Ale za bojovnost a odhodlání s tím něco udělat kluky chválím.“

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 3:1. Série hostů končí, Hruškovi spadl mobil na led

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:25. Kracík, 17:00. Rob, 52:49. M. Lang Hosté: 38:40. Flick Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Budík, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Houdek – Pour, P. Musil, M. Lang – Straka (C), Kodýtek, Eberle – Kantner, Kracík (A), Dočekal – Michnáč, Přikryl, Rob. Hosté: Dolejš (Dolíška) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Rozhodčí Hodek, Micka – Brejcha, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Růžička dal lídrovi stopku

Třinci nabídl už po 42 sekundách přesilovou hru faulem Jergl a sedm vteřin před vypršením trestu ji využil střelou z pravého kruhu Hrňa. Odpovědět se snažili Lev a Perret, povedlo se to Mountfieldu v polovině úvodní části při Kundrátkově vyloučení. Kelly Klíma zpoza branky zadovkou uvolnil dvojče Kevina, který z pravé strany z úhlu překonal Štěpánka.

Ve 12. minutě našel před brankou Rodewald Marcinka, který ale ztroskotal na Mazancovi. Třineckého gólmana prověřil Perret. Potom se ocitl sám mezi kruhy třinecký Musil, ale nezamířil přesně. Krátce před první pauzou se při trestu Veselého trefil Vrána z dorážky bekhendem levou tyč.

Po 118 sekundách druhé části Ocelářům z úniku po přihrávce Mariana Adámka vrátil vedení Stránský a 32. gólem v sezoně si upevnil vedení v tabulce střelců. Hradec Králové odpověděl ve 26. minutě v další početní výhodě, kdy se obránce Graňák trefil přes Lvovu clonu před Štěpánkem.

Třetí přesilovku při Marcinkově pobytu na trestné lavici už domácí nevyužili a sami se ubránili při vyloučení Vladimíra Růžičky. Po polovině utkání se v přečíslení dvou na jednoho nepodařilo Růžičkovi zkrotit Perretovu přihrávku. Mountfield se ubránili při velkém tlaku Vránovy formace a před pauzou měl další šanci hostů Ondřej Kovařčík.

Do závěrečné části vstoupili domácí aktivně a vynutili si faul Kurovského. Dvě vteřiny po jeho návratu na led po průniku Jergla a dorážce Koukala se puk odrazil mezi kruhy k Vladimíru Růžičkovi, který poprvé v utkání dostal do náskoku Východočechy. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Ocelářů.

Vzápětí mohl odpovědět po rychlém průniku Martin Růžička, ale Mazance nepřekonal. Při Šaldově trestu domácí také odolali a v 52. minutě se dostal v brejku opět před hradeckého gólmana Martin Růžička, ale v bekhendovým zakončením neuspěl. Domácí se ubránili i při Lvově trestu a uhájili těsný náskok až do konce.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Byl to zápas jako v play off a hráči hráli na sto procent. Je na nich vidět, že chtějí urvat první čtyřku a naladit se na vítěznou vlnu před koncem sezony. Zápas jsme zvládli perfektně a jsme vděční za to, že jsme proti tak silnému mančaftu, jako je Třinec, urvali tři body.“

Marek Zadina (Třinec): „Neodehráli jsme zase až tak špatné utkání. Nějaký bod jsme si tady určitě zasloužili, ale sráželi jsme se do kolen vlastní nedisciplinovaností a hlavně jsme špatně řešili nějaké situace v obranném pásmu. Dělali jsme si to zbytečně moc složité místo toho, abychom si to zjednodušili. Z toho plynuly nějaké fauly a soupeř nám dal díky přesilovkám tři góly, to rozhodlo zápas.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 3:2. Série výher Ocelářů skončila, rozhodl Růžička

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:54. Kevin Klíma, 25:19. Graňák, 43:07. V. Růžička Hosté: 02:35. Hrňa, 21:58. M. Stránský Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Kukla – Perret, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, J. Veselý, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal (C), Poppel. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko (A), Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Chmielewski. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Dujsík zajistil Hanákům play off

Aktivněji začali hosté, především formace vedená Nahodilem nepříjemně „zatápěla“ před budějovickým brankovištěm. Velkou šanci měl Strapáč, který pronikl do pásma Motoru z pravé strany, ale gólman Strmeň byl na místě.

Ke střelbě na protější straně zavelel kapitán Vydarený, další pokusy zaznamenali Jihočeši ve své první přesilovce. Ve 12. minutě nabruslil před olomouckou branku Přikryl, jenom však prodloužil čekání na svoji první trefu v sezoně. Také hostující Olesz se marně pokoušel otevřít skóre.

Ve druhé třetině se domácí velmi účinně bránili ve třech po sobě jdoucích oslabeních a hned poté se vrhli do útoku. Střely Holce a Karabáčka se ještě neujaly, ale ve 32. minutě otevřeli Jihočeši skóre v početní výhodě. Střelu Slováčka od modré čáry zblízka úspěšně tečoval Karabáček.

Vyrovnat mohl Káňa, Slováček však jeho samostatnou akci stihl přerušit ještě před zákrokem Strmeně. Hosté přesto brzy vyrovnali. Na střelu Ondruška od modré čáry nejlépe zareagoval Kolouch a zblízka poslal kotouč za záda brankáře Motoru.

Do třetí části vstoupili hodně svižně Jihočeši a zaměstnávali olomouckého brankáře Lukáše, který však odolal střeleckým pokusům i nájezdu Martina Nováka. Následně domácí nevyužili přesilovku, naopak v závěru oslabení nebezpečně zahrozil Kolouch.

Ve 49. minutě zbytečně fauloval Beránek a hosté početní výhodu využili ke vstřelení rozhodující branky. Druhý gól v sezoně si připsal obránce Dujsík. V závěru domácí při vyloučení Švrčka odvolali brankáře, vytvořili si tlak, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Blízko k druhému gólu měl Voženílek.

Díky výhře nad Motorem si Olomouc zajistila účast v předkole play off čtyři kola před koncem základní části.

SESTŘIH: České Budějovice - Olomouc 1:2. Hosté si definitivně zajistili předkolo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:35. Karabáček Hosté: 36:40. Kolouch, 49:34. Dujsík Sestavy Domácí: Strmeň – Vydarený (C), Plášil, Štencel, Slováček, Lytvynov, Kubíček – M. Novák (A), Toman, Z. Doležal – Jonák, D. Voženílek, Holec – Beránek, R. Přikryl, Gilbert – Karabáček, P. Novák, Alderson. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), A. Rutar, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík – Klimek, Nahodil, V. Tomeček – Strapáč, Kolouch, Olesz – Bambula, Handl, Kunc – Ostřížek, J. Knotek (A), J. Káňa – Burian. Rozhodčí Lacina, Horák – Karlín, Jindra Stadion Budvar aréna

Bruslaři zůstávají třetí, rozhodla divoká druhá třetina

V první třetině počítaly gólové šance v podstatě jenom Pardubice. Po minutě hry se do dobré pozice dostal Blümel, který nadvakrát prověřil Růžičkovu pozornost. V polovině třetiny se pískalo po Šidlíkově faulu trestné střílení, ale Camara s ním nenaložil precizně a jeho střelu z kruhu Růžička v klidu pokryl. Mladoboleslavský gólman si poté špatnou rozehrávkou sám „zavařil“, ale několikanásobnou příležitost hostů pak dokázal uhasit.

Góly začaly padat až ve druhé třetině. A bylo jich hned pět. Nejprve nachytal Barulina střelou nad rameno ex-pardubický útočník Claireaux. Na druhé straně srovnal parádně střelou z první Camara, a spravil si tak chuť po neproměněném nájezdu. Boleslavi vrátil vedení přesnou střelou od modré kapitán Ševc a o chvíli později jej navýšil ještě lotyšský forvard Bičevskis.

Boleslav byla na koni a další gól visel na vlásku, když Claireaux trefil tyč. Další šanci neproměnil Jääskeläinen. A Bruslaře to nakonec mohlo mrzet, neboť dvě vteřiny před koncem proklouzl brankáři Růžičkovi za záda nastřelený puk od Kousala. Do kabin se tak šlo za stavu 3:2 pro domácí.

V poslední části hry se snažili hosté s výsledkem něco udělat, ale jejich plány na závěrečný tlak jim zhatil nejlepší boleslavský střelec Šťastný, jenž si v 54. minutě najel mezi kruhy a přesnou střelou švihem do horního růžku branky vrátil domácím dvougólové vedení. Hosté to v závěru ještě zkusili v přesilovce v šesti bez brankáře, ale ještě inkasovali do prázdné branky z hole Ciencialy.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:2. Chyby Barulina stály Východočechy body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:01. Claireaux, 30:29. Ševc, 37:56. Bičevskis, 53:34. Šťastný, 58:30. Cienciala Hosté: 27:12. Camara, 39:58. R. Kousal Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Bernad, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Moravec, Šidlík, Fillman – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Barulin (Klouček) – Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Bučko, Vála – A. Kosticyn, R. Kousal (A), Camara – Paulovič, O. Roman, Blümel – L. Horký, Pochobradský, Štetka – Zeman, Rohlík, Costa. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Karlovy Vary - Zlín 5:4p

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Zlín 5:4p. Gólový konec přinesl osmou výhru Energie nad Ševci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:27. Černoch, 22:19. Zábranský, 32:36. Vondráček, 57:04. Zábranský, 60:40. Černoch Hosté: 01:02. Honejsek, 11:30. Fořt, 48:54. Sebera, 56:13. Vopelka Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Redlich, Vildumetz, Kulich – Koblasa, Černoch, Kohout – Sapoušek, Skuhravý (C), Vondráček (A). Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Ferenc, Gazda, Nosek (A), Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Chludil, P. Sedláček, J. Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš. Rozhodčí Svoboda, Kika – Zíka, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Kometa - Liberec 4:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:13. F. Král, 13:38. Plášek ml., 18:07. Kusko, 59:56. Mueller Hosté: 52:01. Rosandić Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Gríger, Lenc – Rychlovský, Bulíř, D. Špaček – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – A. Dlouhý, Šír, Průžek. Rozhodčí Obadal, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG arena