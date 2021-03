Sparťan Machovský zabral! Už jsem si říkal: Co jsem komu udělal?

Vydržel od první do poslední vteřiny v brance. Pro kvalitního gólmana normál, pro Matěje Machovského během února nedostižná meta. „Únor byl, co se mojí hlavy týká, strašně těžkej. Už jsem si říkal, co jsem komu udělal?!“ povzdechl si po bitvě na jihu Čech, kterou v rámci 50. kola Tipsport extraligy vyhrála Sparta 7:2. Náladu měl její gólman konečně povznesenou, už se mohl zase usmívat.

Výsledek 7:2 vyhlíží jednoznačně, ale měl jste spoustu těžkých zákroků, Sparta v defenzivě občas působila lehkovážně. Váš pohled?

„Můžu jen potvrdit hodnocení našeho trenéra. Výsledek trochu přebíjí dění na ledě. Bylo to od obou týmů nahoru dolů. Úplně bych neřekl, že to z naší strany bylo lehkovážné, ale jakmile začne padat hodně gólů, tak i druhý tým to otevře a snaží se ztrátu dohnat. Z toho vznikají přečíslení a podobně. Každopádně, Budějovice toho měly na můj vkus dost. Já byl hlavně rád, že jsme přečkali začátek a že jsem konečně taky dochytal zápas.“ (s úsměvem)

Potřeboval jste povedený duel nutně, abyste se dostal zpátky do pohody?

„Stoprocentně. Únor byl, co se mojí hlavy týká, strašně těžkej. Nějaké puky jsem tady chytil a pro moje sebevědomí to je určitě plus.“

U brankáře jsou vidět chyby nejvíc, tím pádem šly trochu stranou situace a minely, které vaším gólům předcházely, že? Oči všech směřovaly na vás.

„Ano, jakmile gólman udělá chybu, je z toho gól. Udělali jsme v zápase nějaké chyby, ale pak je tam gólman od toho, aby je napravil. A to se mi nedařilo. Odnášel jsem to tím, že trenéři chtěli dát mužstvu impuls, tak mě vytáhli z brány. Dvakrát se to povedlo obrátit, takže není co řešit. Ovšem na sebevědomí nepřidá, když vás vytahují pokaždé po deseti minutách, aniž byste si sáhl na puk.“

Umíte v tu chvíli vypnout a nenosit si práci domů?

„Snažím se. Ale ono to stejně nejde. Vrtáte se v tom, což vás ještě víc ubíjí. Jednou, dvakrát, to je pořád v pohodě. Povíte si, že se to stává. Ale když je to potřetí, řeknete si: To snad není možný, co jsem komu udělal?! V kabině jsme si k tomu s trenéry a klukama něco řekli a jedeme dál. To je sport, takhle to někdy chodí.“

Klíčové pro Spartu je, že vyhrává a že má dva dobré gólmany, ne?

(přikyvuje) „Saša má neskutečnou formu, zápasy zvládá ohromně, klukům pomáhá strašně moc. Ti z toho těží, jsou schopni těžká utkání vyhrávat. Hokej je týmový sport, musíme jet to, co funguje.“

Se Salákem působíte jako pohodová dvojka bez nezdravé řevnivosti… Je tomu tak?

„Samozřejmě. Probíráme veškeré situace, hodnotíme, co s tím dalo udělat, co nešlo. Není to tak, že by si jeden z nás říkal: Já jdu do brány, ty si chytal hovno… Důležité je, že aspoň jeden z nás formu má a kluky tahá nahoru.“

České Budějovice - Sparta: Řepík v závěru dorazil Tomáškovu střelu v přesilovce, 2:7

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:32. Vydarený, 45:42. Z. Doležal Hosté: 06:29. Košťálek, 20:28. Kudrna, 24:24. Kudrna, 29:36. Košťálek, 48:20. Rousek, 50:52. Dvořáček, 58:07. Řepík Sestavy Domácí: Strmeň (Čiliak) – Vydarený, Plášil, Štencel, Slováček, Kubíček – Jonák, D. Voženílek, Holec – M. Novák, Toman, Z. Doležal – Beránek, R. Přikryl, Gilbert – Karabáček, Alderson. Hosté: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Kalina – Rousek, Horák, Řepík – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Buchtele, Pech, Říčka – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Ganger, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE