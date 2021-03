MATEMATIKA v extralize: boj o čtyřku, jde i o start předkola doma

Základní část Tipsport extraligy má před sebou poslední víkend. O co se ještě hraje? • FOTO: koláž iSport.cz

Do konce základní části Tipsport extraligy zbývají poslední dvě kola. O postupujících do play off už je nějakou dobu rozhodnuto, bitvy o pohár se nebudou týkat Zlína a Motoru. Stále se však nezná majitel Prezidentského poháru. Velká bitva panuje o elitní čtyřku, která v aktuálním ročníku zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále, ve hře jsou stále čtyři týmy. A celky ve středu tabulky bojují o start předkola na domácím ledě. O co komu během posledního víkendu půjde?