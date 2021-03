SESTŘIH: Třinec – Litvínov 2:3. Oceláři nezvládli dohrávku, Verva ve formě

Třinečtí nastoupili na dresech s černou stužkou na hrudi k uctění památky manželky kapitána Petra Vrány Lindsey, která v úterý za tragických okolností zemřela. Do prvním útoku se zařadil místo Vrány Michael Špaček, který nastoupil za Oceláře poprvé od 7. února, protože po následné účasti na Švédských hrách v Malmö byl mimo hru kvůli koronavirové nákaze.

Ve druhé minutě mohl otevřít skóre ve prospěch Litvínova Pospíšil, který se dostal sám před Kacetla a trefil levou tyč. Na druhé straně v úniku nezamířil přesně Marcinko.

Při dalších akcích Ocelářů se vyznamenal Zajíček, který si nejdříve poradil i s průnikem Romana, potom s únikem Kurovského a nepřekonal jej po sólu přes celé hřiště ani obránce Gernát. V 17. minutě udeřila Verva. Lukeš našel před brankou Hübla, po jehož střele si sudí ještě platnost gólu ověřili u videa.

Po 24 sekundách druhé části Severočeši zvýšili. Polský útočník Zygmunt si našel střeleckou pozici na pravém kruhu a zamířil k protější tyči. Při následném Zygmuntově vyloučení se Litvínov ubránil a ještě mohl v oslabení po Gernátově zaváhání udeřit Helt, ale brejk neproměnil. Další možnost měl už při plném počtu hráčů na ledě v přečíslení Jarůšek.

Ve 27. minutě Oceláři snížili, poté co střelu Mariana Adámka od modré čáry tečoval Roman. Při Balinskisově trestu se Třinec neprosadil a v 36. minutě mohl zvýšit Lukeš, ale sám před Kacetlem neuspěl. Potom si zahrál Litvínov dvě přesilovky. Při první málem inkasoval po průniku Hrehorčáka, při druhé těsně před druhou pauzou trefil Lukeš tyč.

Slezané se ve zbytku Rodewaldova trestu ubránili. V končící 45. minutě pak v početní výhodě sami skórovali: Hrňa se opřel do Růžičkovy přihrávky a trefil přesně, hříšníka Balinskise poslal zpět do hry už po 23 sekundách. Jenže pak přišla nedisciplinovanost Ocelářů, a přestože se dokázali obránit takřka minutu ve třech, v klasické přesilovce rozhodl nekompromisně Irving.

Čtyři minuty před koncem základní hrací doby mohl zařídit zpátky rovnovážný stav Kurovský, ale Severočeši jeho šanci se štěstím přečkali a vzápětí měli sami k dispozici přesilovku. Odehráli ji velmi opatrně a šance měli až při závěrečné hře Třince bez gólmana. Látal a Zdráhal sice prázdnou branku minuli, jejich tým to ale mrzet nemuselo.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Myslím, že jsme tady neodehráli špatné utkání. Vypracovali jsme si dost příležitostí na to, abychom vstřelili góly, ale bohužel jsme je neproměnili. To, myslím, rozhodlo celý dnešní zápas.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Byl to těžký zápas pro obě mužstva. My jsme rádi, že se to překlopilo na naši stranu. Byl to boj, hlavně z naší strany. Narazili jsme na velmi dobře připraveného soupeře a já jsem rád, že kluci to ubojovali. Podržel nás Zajíček v brance. Hodně mě potěšila zarputilost, kterou jsem u našeho týmu viděl. Skákali jsme do střel, bojovali jeden za druhého, byli jsme silní kolem brány. To jsou věci, jež nás těší i směrem k play off. Doufám, že budeme stejně pokračovat i dál.“

