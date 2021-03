Zajdo, výborně! Nováček zaslouží jiné příjmení, poprvé vychytal Třinec

Třinečtí nastoupili s černými stužkami na dresech a bez svého kapitána Petra Vrány, jehož v úterý zasáhla rodinná tragédie. Céčko převzal Martin Růžička. Mezi něj a Matěje Stránského se do prvního útoku Třince postavil uzdravený Michael Špaček. Takové neštěstí mužstvo vždycky poznamená. Vrána s týmem nebyl, ale i když ho hráči mezi sebou nevidí a neslyší, myšlenky občas odbíhají jinam a k tomu, co ho potkalo.

Jako domácí byli vedeni Oceláři, protože utkání se původně mělo hrát v úterý na jejich ledě. „Hostující“ Verva však úspěšně pokračovala v nastaveném módu. Vyhrála popáté v řadě, o jejím vítězství 3:2 rozhodl v polovině třetí části z přesilovky dělostřelec Aaron Irving. Třinec předtím prohrál zápasy v Hradci Králové i na Spartě, ovšem Krušnohorce porazil nejen ve třech předchozích střetnutích tohoto ročníku, nýbrž v šestnácti z posledních 17 vzájemných střetnutí.

„Proti nim se těžko hraje, i tentokrát to byl boj. Když rozebereme jednotlivé zápasy, jen jeden byl jasná záležitost, ten poslední doma (1:2) rozhodly detaily. Tentokrát taky. Dali jsme gól z přesilovky, byli silní do útoku, velmi dobří v obraně, hráči tam skákali po hlavě, blokovali střely. O tom to je, štěstí se přiklonilo k nám. Podržel nás Zajíček v brance, kluci bojovali jeden za druhého, což mě těší směrem do play off. Pro nás výborný výsledek proti kvalitnímu mužstvu, doufám, že v tom budeme pokračovat,“ liboval si litvínovský kouč Vladimír Országh.

Je neuvěřitelné, jak v této sezoně někdy upachtěná a těžkopádná Cheza dokázala přepnout do pohody a lehkosti. Už ve 2. minutě střela Tomáše Pospíšila lízla horní tyč, na začátku druhé části odskočil Litvínov už o dvě branky. Útočný válec Ocelářů náskok dohnal, 19letý nováček Šimon Zajíček by si přesto měl změnit příjmení. Ve čtvrtek si mezi tyčemi severočeského celku počínal jak zkušený pardál.

„Dobře Zajdo!“ bylo na dálku slyšet z chodby, jakmile přišel na rozhovor. Tahle zkouška byla zatím nejtěžší, jakou podstoupil. Nebáli se ho postavit proti ofenzivně jednomu z nejlepších mužstev. A on obstál. Až on Třinec vychytal. „V přesilovkách nás zavřeli a drželi tam, jak nejdéle mohli. Bylo to těžké, ale vyšlo to. Mám navíc rád, když na mě pořád něco lítá a musím být připravený, hodně mi pomáhali obránci. Nepouštěli je tam, blokovali střely,“ povídal litvínovský záskok, jakmile vychytal týmu páté vítězství v řadě.

Třinec dva zápasy před koncem základní části dál ztrácí na vedoucí Spartu dva body. Verva navzdory další tříbodové výhře zůstala na jedenácté příčce. Pořád však má šanci vystoupat na osmé místo, z nějž by předkolo play off začínala doma.

„Od začátku byl cíl dostat se do desítky a za tím chceme jít. Uvidíme, jak dopadnou ostatní zápasy a koho dostaneme v play off. Vybírat si nebudeme. Osmé místo nemáme v rukou, ale chceme vyhrát oba zbývající zápasy, a co se stane, to se stane. Je dobré, když se před play off vyhrává a tým naskočí na vítěznou vlnu. Ale play off bude jiná soutěž, je jedno, jakou sérií kdo prošel, kolik měl bodů, to se maže. Chceme to dotáhnout a pak jdeme od nuly. Šance budou vyrovnané pro všechny,“ dodal trenér Országh.

