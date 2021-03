Mueller ovládl bodování jako první cizinec: Pocta, extraliga je náročná

Dokázal to! I s mankem šesti zápasů. Křídelník Peter Mueller (32) z brněnské Komety ovládl jako první cizinec v historii kanadské bodování extraligy. V posledním kole základní části přihrál na gól Petru Holíkovi a díky tomu udržel jednobodový náskok před třineckým Martinem Růžičkou. „Je to můj největší individuální úspěch v kariéře, velká pocta,“ přiznal Američan, jenž nastřádal 64 bodů (29+35).

Radujete se z výhry v kanadském bodování?

„Nevěděl jsem, že se to dosud žádnému cizinci nepovedlo... Ale teď je těžké o tom přemýšlet, protože jsme prohráli zápas. Každopádně to není jen má výhra, ale i všech spoluhráčů. Hlavně těch z mého útoku. Hrajeme spolu tři roky. Víme na ledě jeden o druhém. Časem to celé asi docením, ale nyní jsem zklamaný z porážky. Byl to špatný večer.“

Hrál tým vyloženě na vás?

„Upřímně, my jsme potřebovali vyhrát. Na to jsme se koncentrovali. Byl to pro nás důležitý zápas. Zaťa (Martin Zaťovič) a Holík ví, jak hraju. Jsou to výborní hráči. Daří se nám spolu. Nemusíme o těchto věcech mluvit. Hledají mě přirozeně, nejen tento večer.“

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Peter Randy Mueller 29 35 64 46 21 14 185 2. Martin Růžička 20 44 64 52 17 34 158 3. Milan Gulaš 22 35 57 47 21 46 183 4. Michal Řepík 26 27 53 52 20 34 153 5. Petr Holík 13 39 52 48 10 8 101 6. David Šťastný 26 26 52 50 21 16 178 7. Matěj Stránský 33 19 52 50 19 64 139 8. Roman Horák 17 30 47 51 20 6 123 9. David Tomášek 19 28 47 50 10 18 131 10. Michal Birner 14 31 45 50 14 38 154 Zobrazit celou tabulku

Čemu vděčíte za vítězství?

„Hraju hodně minut. Tým mě využívá v různých situacích, věří mi. Jsem tady, abych odvedl maximum pro Kometu. Extraliga je náročná soutěž, hrají v ní skvělí hráči velkých jmen. Je velká pocta, že jsem mezi nimi vyhrál bodování.“

Co bude s týmem dál?

„Máme dva dny na to, abychom se dali dohromady a koncentrovali se na play off s Vítkovicemi. Musím jim dát kredit, v posledních deseti patnácti zápasech hrají opravdu dobře. Mají elitní lajnu, která dělá body. Je potřeba je respektovat. Ale musíme hrát svůj hokej a nejdříve zvládnout první dva zápasy venku. Zejména ten první bude extra důležitý. Dá ráz celé sérii.“

Proč jste tak vybouchli s oslabenými Pardubicemi?

„Začali jsme dobře. Ale měli jsme problémy v oslabení. Soupeř dokázal využívat přesilovky. Myslím, že nám z nich dal tři góly. To je pak těžké.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:5. Omlazené Dynamo překvapilo soupeře. Kometa končí devátá