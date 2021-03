Šok ve Zlíně! Mužstvo bude trénovat Čajánek. Jak má vše fungovat?

Je to šok. Petr Čajánek u áčka? S tím se vůbec nepočítalo. Bývalý skvělý útočník v klubu dosud fungoval jako „skills kouč“ a asistent manažera mládeže. Ve výchově viděl své hlavní poslání. Seniorský hokej sledoval na dálku, na zápasy chodil výjimečně. To se prý změní. Brzy má být přímo zodpovědný za to, aby Zlín v příštím ročníku nesestoupil. „Zapojuje se i do hledání posil,“ tvrdí zdroj. Důkazem budiž oslovení odchovanců Petra Holíka a Petra Zámorského, současných hvězd Komety.

Po předposledním místě a neúčasti v play off se v klubu všichni postavili na špičky. Řeší se, co dál. Společnost PSG jako titulární sponzor se chystá na