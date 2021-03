Forma v extralize: Asterix, Obelix a Hüblix, škodovky troubí na počest

Vrchol hokeje v Česku je tu! Začíná play off a tak si pojďme shrnout formu extraligových klubů v posledním týdnu základní části. Sparta dokráčela k zisku Prezidentského poháru, na čtvrtfinálového soupeře si však počká stejně jako trojice klubů v závěsu. Předkolo startuje už ve středu, a proto si projděte, jak na tom týmy jsou. Jejich formu tradičně s nadsázkou hodnotí hokejoví redaktoři Sportu!

14. České Budějovice (- 1 místo) Tak jste si vyzkoušeli vysněnou extraligu. A výsledek do roka a do dne (na dně)? Jak by zhruba řekl kouč Prospal: „Ty vole, to je strašný, vole, strašný.“ No tak snad vám to půjde s velkými nákupy lépe. Litvínov - České Budějovice: Únik Jonáka v oslabení skončil snížením Motoru, 6:2

13. Třinec (- 8 míst) Poslední týden byl poznamenán tragédií kolem kapitána Petra Vrány. Pardon, tady nám humor došel, sranda až jindy. Bohužel přicházejí chvíle, kdy vidíte, že i 52 porážek za sezonu jsou pořád jen sranda. SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 0:4. Oceláři se rozloučili se základní části vítězstvím a nulou

12. Zlín ( 2 místa) Pokud po sezoně vyhodí trenéry, tak jen proto, aby se něco dělo. Ti další by si neměli ani vybalovat v kanceláři kufr. Problém tady není ani tak v lidech, spíš v prostředcích. Nejsou. Budou někdy? Bůh ví. SESTŘIH: Zlín - Litvínov 3:0. Berani ukončili ročník vítězstvím. Huf vychytal čisté konto

11. Mountfield HK (- 8 míst) Někde se mluví o tom, že je potřeba jít do play off hlavně v pohodě. Tady tak nějak spíš cítíte, že vede taktika jít do bojů o medaile z totálního nasr... Po řevu se dostavila kanonáda ve Varech. Funguje to. SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 1:6. Hosté ukončili sérii porážek, před předkolem si vylepšili chuť

10. Olomouc (- 3 místa) Plzeň ji vždycky vystřihla z play off, teď na ni jde zase, navíc v posledním kole od ní koupila debakl 1:9. Jet tam ve středu na předkolo? Ano, tahle nějak se cítí krtek, když se sluní a zahradník rozpřáhne lopatu. SESTŘIH: Kometa Brno - Olomouc 2:3p. Tři body Káni ukončily domácím sérii výher

9. Karlovy Vary ( 1 místo) Kouč Pešout se v Brně taky dost naučil. Nedávno hráči vyhlašovali, jak tvrdě trénují, že teď výsledky nejsou stěžejní, chystají se spíš na play off. Jako bychom tohle už někde slyšeli, ne? SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 3:2p. Dynamo se natrápilo s oslabeným soupeřem

8. Kometa (- 7 míst) Když hráči nechtěli ubrat plyn, boss Zábranský nařídil rozsypat v kabině písek, ať to jezdí pomaleji. Zabralo to. Kometa jde do play off po třech porážkách jako loser. V pořádku, past nalíčena. Jde se na lov. Kometa - Pardubice: Pastva pro oči! Holík udělal kličku Barulinovi a uklidil puk do branky, 1:0

7. Pardubice ( 5 míst) Mládež z Varů přetlačily s klikou, Kometu v plné síle bez vlastních hvězd sejmuly. Co z toho plyne? Jsou nečitelné. Jako když poprvé ochutnáte guláš a čekáte. To bylo jako všechno? Nebo ještě začne v puse pálit? SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:5. Omlazené Dynamo překvapilo soupeře. Kometa končí devátá

6. Liberec ( 5 míst) V play off uměl s Filipem Pešánem vyšponovat svoji aroganci. Takové to „My jsme Liberec a vy nám klidně polibte... koberec“ bude vlastně i chybět. Nebo věčně slušný Patrik Augusta taky má play off mód? SESTŘIH: Liberec - Zlín 5:2. Tygři roztrhali Berany za dvacet minut

5. Vítkovice (- 2 místa) Bývalý hokejista a nyní sponzor Daniel Kysela zvažuje, že faul Vitáska na Lakatoše požene k civilnímu soudu. Odsud poslední dobou létají dobré perly. Nejdřív telefony na led, teď další blbost. Vítkovice - Liberec: Vitásek sundal Lakatoše. Domácí útočník opustil led jen s pomocí spoluhráčů

4. Sparta (bez posunu) Pozor, hlášení: Za asistence Prymuly prohrála v posledním kole s Boleslaví. Ale klid, nebyl to Roman, ale Patrik a nestrkal lanýže a zmrzlinu ve VIPu pod roušku, ale nahrával na gól Vitouchovi. SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 2:3. Prohra na konec základní části pro Pražany, rozhodl Cienciala

3. Mladá Boleslav ( 6 míst) Dlouhatanánský projekt od barážového klubu na špici extraligy je právě na vrcholu. Skončila třetí po základní části. Každý, kdo má škodovku, tak při nástupu do auta třikrát zatroubí na počest. Dobrá práce! SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:4. Středočeši vyzráli na Oceláře i počtvrté

2. Litvínov (bez posunu) Mohl by o tom být další díl Asterixe s Obelixem. Druid Panoramix vaří kouzelné lektvary. Když byl malý Hüblix malý, spadl do hrnce a od té doby hraje hokej. Už je mu asi 356 let a pořád sbírá body. Třinec - Litvínov: Přiťuknutí Lukeše pohotově zakončil Hübl, 0:1