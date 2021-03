Kometě se zranil král bodování: rána do obličeje, a pak... Co je s Muellerem?

Rána pukem do obličeje a Kometa dohrála první duel předkola play off bez největší hvězdy. Americký snajpr Peter Mueller (32) zhruba v polovině třetí třetiny zmizel ze střídačky s tržnou ránou na obličeji. Spěchal za ním do kabiny doktor, nejspíš došlo na šití. Ve zbytku utkání, které Brno ve Vítkovicích prohrálo v prodloužení, se vítěz kanadského bodování na ledě neobjevil.

Jak je to vážné? „Peter dostal pukem. Ale bude dobrej,“ ujistil po utkání asistent Jiří Horáček. Je možné, že by se Mueller zapojil ještě do prodloužení anebo případně šel na nájezdy. Na to ale nebyl prostor, jelikož vítkovický Lakatoš rozhodl duel už po 16 sekundách prodloužení.

„Peter je tvrdý chlap, bude v pořádku,“ uvedl útočník Peter Schneider, který zaskočil místo Američana v elitní lajně vedle Petra Holíka a Martina Zaťoviče. A hned při prvním střídání v této formací skóroval.

Stoupl si před branku a tečoval Královo nahození. „Nemyslím, že to bylo o štěstí, ale o tvrdé práci,“ namítl rakouský střelec po své premiéře v extraligovém play off. „Pracujeme tam, děláme ty správné věci. Snažíme se chodit do brány a pak z toho dáme gól,“ popsal svou trefu.

Komety jedinou. Dnes to musí být lepší, jinak pojedou Mueller a spol. do Brna za stavu 0:2 a pod enormním tlakem vyřazení. „Nebyl to z naší strany tak špatný zápas. Určitě lepší než ty v poslední době. Byli jsme lepší. Musíme na to navázat a dělat ty malé věci ještě lépe. Dostat puky do pásma, do brány,“ nastínil strategii Schneider.

Měl by k tomu pomoct i sešitý Mueller.

