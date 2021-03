Zmordované Vary po debaklu: Byla to centrifuga. Příště hrajeme pro Vencu!

Všechno směřovali na play off. Bušili fyzičku, chtěli být před soupeři o krok napřed. Ve čtvrtek však byli hokejisté Karlových Varů o míle vzadu. Od Dynama schytali drsnou lekci. Z 29 střel dali domácí jedenáct gólů. „Nic nebalíme!“ burcuje trenér Energie Martin Pešout po debaklu 3:11. Recept? Rychle zapomenout. V play off není nic staršího než minulý zápas.

Jak se vám utkání hodnotí?

„My jsme do zápasu nevstoupili vůbec špatně, měli jsme několik šancí. Hlavně ta první, kdy Hladonik s Rachůnkem jeli sami na brankáře… Bohužel jsme s tím naložili špatně. Pak jsme udělali jeden zbytečný faul čtyřicet metrů od naší branky. Od té doby se zápas sunul ve prospěch domácích, nám tam napadalo všechno, co mohlo. V klíčových chvílích jsme selhali, pak už to byla centrifuga. Nepamatuju si utkání, kdy by moje mužstvo dostalo za pět minut šest gólů.“

Cítil jste na střídačce, že se zápas hroutí, vy s tím nemůžete nic dělat a spěje to do totálního průšvihu?

„Nám se to bohužel letos nestalo poprvé. V Boleslavi jsme taky dostali jedenáct gólů. Co s tím můžeme udělat… o přestávce trochu zařveme. Někdy víc, někdy míň. Teď to bylo trochu víc. Přijdeme zpátky na led, dostaneme další góly. Vezmete si time out a hotovo. Pak už je to jen na hráčích. Pak tam stojíte a koukáte, že nemáte za co vzít. Alespoň ale oceňuju, že jsme i tak dál makali a v útoku byli nebezpeční.“

Tak velký výkonnostní rozdíl mezi vaším týmem a Pardubicemi ale není. Distanc osmi gólů je však obrovský.

„To k hokeji patří, takové zápasy jsou. Samozřejmě se mi mluví hodně špatně. Vždycky jsme se zvedli, musíme to zvládnout i teď. Do soboty se z toho musíme oklepat, abychom byli nebezpeční stejně jako ve středu. Věřím, že jsme pořád neřekli poslední slovo.“

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 11:3. Camara pěti body řídil debakl hostů

Stihli jste si už něco říct v kabině?

„My jsme to tak nějak probrali už po druhé třetině, to už bylo vlastně po zápase. Už tam jsme to mířili na sobotu. Řekli jsme si, že tam čeká Vencu Skuhravého tisící zápas v extralize, že tam musíme hrát pro něj. Strašně si vážím toho, co Venca předvádí. Že ve 42 letech ráno vstává, prohání mladé, podstupuje denně tu zátěž. V sobotu hrajeme pro něj.“

Opravdu myslíte, že tým na to může zvládnout zapomenout? Schytali jste debakl, Pardubice jsou na vlně, vy navíc máte hodně zmordovanou obranu…

„Určitě jo. My jsme sem jeli pro jeden zápas, nepodařilo se to. Pardubice jsou favorit. Jeden zápas venku dostanete šanci urvat, loni se nám to proti Hradci povedlo, tentokrát bohužel ne. Určitě ale nic nebalíme.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Pardubice - Karlovy Vary: Blümel proměnil parádní kros Pauloviče v jedenáctý gól, 11:3