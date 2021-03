ONLINE + VIDEO: Kometa - Vítkovice 0:0. Brno se snaží odvrátit vyřazení

Třetí hrací den Generali Česká play off již může být rozhodnuto o postupujících do čtvrtfinále a týmech, kterým skončí sezona! Krok od vyřazení jsou hokejisté Komety Brno, které doma bojují s Vítkovicemi. Plzeň se pokouší odvrátit rychlé vyřazení v Olomouci. Pardubice po rekordním jedenáctigólovém výprasku Karlových Varů startují v lázeňském městě. Hradec Králové po dvou poklidných výhrách hraje o postup do dalšího kola na ledě Litvínova. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.