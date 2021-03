Navrátil po vyřazení Plzně: Z nás to ch**lo, Gulaš skoro nic neměl

Kvůli zranění stihl v základní části odehrát jen osm utkání. Do předkola Generali Česká play off už však útočník Jakub Navrátil (21) naskočil a ve třetím zápase po parádním úniku vystřelil Olomouci postup do čtvrtfinále! Po až překvapivém triumfu nad Plzní byl v euforii, vždyť Hanákům v podstatě nikdo nevěřil. A stejně dokázali zastavit i vrchního náčelníka Milana Gulaše. „Dá se říct, že skoro nic neměl,“ culil se rodák z Hranic.

Nádherný pocit po tak skvělém postupu, viďte?

„Je to neskutečný pocit. Ještě k tomu porazit Plzeň. Jsme za to neuvěřitelně rádi. Nemám slov. Jsem hodně překvapený a přitom šťastný.“ (usmívá se)

Čemu podle vás můžete za triumf nad Plzní vděčit?

„Z nás to chcalo! Žrali jsme každý puk. Žádný souboj pro nás nebyl ztracený. Myslím si, že to především rozhodlo. Určitě nám také pomohlo, že jsme vždy v zápasech vedli jako první a neprohrávali 0:1, 0:2. Možná, že nás v Plzni po posledním zápase základní části (debakl 1:9) podcenili, ale play off je úplně jiná soutěž. Přišlo mi, že na nás nebyli nachystaní, minimálně ten první zápas, a že jsme do toho šli mnohem víc než oni.“

Do sestavy jste se vrátil nedávno po dlouhé době na marodce a hned jste trefil postupový gól.

„Jsem hlavně rád, že můžu hrát. Že mě Kuba (Jakub Jarolím, fyzioterapeut Olomouce) dal dohromady, za což mu děkuju. Ten gól už byla jenom taková třešnička na tom všem.“ (usmívá se)



V Olomouci jste první sezonu, spousta vašich spoluhráčů ale zažila hned tři vyřazení od Plzně. Mluvili jste o tom v kabině?

„Bavili jsme se o tom. Říkali jsme si, že už nás napočtvrté prostě neporazí. Že jim tam ty puky prostě sežereme a půjdeme si za tím.“

Milan Gulaš se proti vám ani jednou netrefil. Určitě potěší, že jste dokázali umlčet jednoho z nejlepších hráčů extraligy...

„Věděli jsme, že tam (Gulaš) je, že bude ze všeho střílet a tlačit se do brány. My jsme si ho ale pohlídali. Měli jsme na něj nějaká videa. Dá se říct, že skoro nic neměl.“

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 2:1. Hanáci dokonali překvapení na úkor favorita

Plzeň se vám ve všech případech podařilo přetlačit jen o gól.

„To je play off, takové zápasy tu jsou, dost bojovný. My jsme do toho šli od začátku a nevypustili jsme jediný souboj. Díky tomu jsme vyhráli a postoupili.“

Ve čtvrtfinále se postavíte Spartě. Zopakujete senzaci?

„Doufáme, že jo. (směje se) Když zopakujeme bojovnost, nevypustíme jediný souboj a půjdeme do toho po hlavě, rvát se... Prostě všechno, co nás zdobilo proti Plzni, musíme převést i na Spartu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:05. Strapáč, 27:12. Navrátil Hosté: 24:36. Straka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Valenta, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Hosté: Frodl (Pavlát) – Budík, L. Kaňák, V. Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, Kodýtek, P. Musil – Straka (A), Kracík, Dočekal – Kantner, Přikryl, Eberle. Rozhodčí Vladimír Pešina, Petr Úlehla – Michal Zíka, Lukáš Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc

