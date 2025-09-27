První ztráta Liverpoolu, kanonáda City. Krize United se další prohrou prohlubuje
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Liverpool poprvé v sezoně ztratil, když prohrál na Crystal Palace 1:2. Manchester City rozstřílel Burnley 5:1, Chelsea po vyloučení Trevoha Chalobaha ztratila vedení proti Brightonu a prohrála 1:3.
Liverpool podlehl 1:2 Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil body. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah. Crystal Palace na Liverpool vyzrál už podruhé v sezoně. V srpnovém Superpoháru uspěl po penaltovém rozstřelu.
Crystal Palace se dostal do vedení po devíti minutách, kdy se po standardní situaci ve vápně nejlépe orientoval Senegalec Sarr a střelou zblízka překonal gólmana Alissona. Obhájce titulu se zmohl na vyrovnání tři minuty před koncem, o které se postaral střídající Ital Chiesa, nakonec ale nebodoval.
Londýnský celek je posledním neporaženým týmem ligy a v tabulce se posunul na druhé místo právě za Liverpool. Ligová neporazitelnost Crystal Palace čítá v součtu s minulou sezonou už 12 zápasů.
Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley a v tabulce je čtvrtý. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček Burnley počtvrté za sebou nevyhrálo.
Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. „Blues" v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou. Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči. Dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.
Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.
Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za "Red Devils" Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.
Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech, a v neúplné tabulce klesl na 13. místo. Brentford je díky lepšímu skóre jedenáctý.
Výsledky 6. kola Premier League:
Brentford - Manchester United 3:1
Branky: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško
Crystal Palace - Liverpool 2:1
Branky: 9. Sarr, 90.+7 Nketiah - 87. Chies
Chelsea - Brighton 1:3
Branky: 24. Fernández - 77. a 90.+10 Welbeck, 90.+2 De Cuyper
Leeds - Bournemouth 2:2
Branky: 38. Rodon, 54. Longstaff - 26. Semenyo, 90.+3 Kroupi
Manchester City - Burnley 5:1
Branky: 2. a 65. vlastní Estéve, 90. a 90.+3 Haaland, 61. Nunes - 38. Anthony
18:30 Nottingham - Sunderland,
21:00 Tottenham - Wolverhampton.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|6
|5
|0
|1
|12:7
|15
|2
Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|3
Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8:7
|11
|4
Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|5
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|6
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|7
Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11:8
|8
|8
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|10
Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|11
Leeds
|6
|2
|2
|2
|6:9
|8
|12
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|13
Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|14
Manchester Utd.
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|15
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|16
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|17
Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup