První ztráta Liverpoolu, kanonáda City. Krize United se další prohrou prohlubuje

Zklamaný trenér Liverpoolu Arne Slot
Zklamaný trenér Liverpoolu Arne SlotZdroj: ČTK / AP / Jonathan Brady
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Liverpool poprvé v sezoně ztratil, když prohrál na Crystal Palace 1:2. Manchester City rozstřílel Burnley 5:1, Chelsea po vyloučení Trevoha Chalobaha ztratila vedení proti Brightonu a prohrála 1:3.

Liverpool podlehl 1:2 Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil body. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah. Crystal Palace na Liverpool vyzrál už podruhé v sezoně. V srpnovém Superpoháru uspěl po penaltovém rozstřelu.

Crystal Palace se dostal do vedení po devíti minutách, kdy se po standardní situaci ve vápně nejlépe orientoval Senegalec Sarr a střelou zblízka překonal gólmana Alissona. Obhájce titulu se zmohl na vyrovnání tři minuty před koncem, o které se postaral střídající Ital Chiesa, nakonec ale nebodoval.

Londýnský celek je posledním neporaženým týmem ligy a v tabulce se posunul na druhé místo právě za Liverpool. Ligová neporazitelnost Crystal Palace čítá v součtu s minulou sezonou už 12 zápasů.

Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley a v tabulce je čtvrtý. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček Burnley počtvrté za sebou nevyhrálo.

Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. „Blues" v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou. Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči. Dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.

Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.

Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za "Red Devils" Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.

Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech, a v neúplné tabulce klesl na 13. místo. Brentford je díky lepšímu skóre jedenáctý.

Výsledky 6. kola Premier League:

Brentford - Manchester United 3:1
Branky: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško

Crystal Palace - Liverpool 2:1
Branky: 9. Sarr, 90.+7 Nketiah - 87. Chies

Chelsea - Brighton 1:3
Branky: 24. Fernández - 77. a 90.+10 Welbeck, 90.+2 De Cuyper

Leeds - Bournemouth 2:2
Branky: 38. Rodon, 54. Longstaff - 26. Semenyo, 90.+3 Kroupi

Manchester City - Burnley 5:1
Branky: 2. a 65. vlastní Estéve, 90. a 90.+3 Haaland, 61. Nunes - 38. Anthony

18:30 Nottingham - Sunderland,

21:00 Tottenham - Wolverhampton.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool650112:715
2Crystal Palace63308:312
3Bournemouth63218:711
4Manchester City631214:610
5Arsenal531110:210
6Tottenham531110:310
7Chelsea622211:88
8Sunderland52216:48
9Fulham52216:58
10Brighton62229:98
11Leeds62226:98
12Everton52126:57
13Brentford62139:117
14Manchester Utd.62137:117
15Newcastle51313:36
16Nottingham Forest51225:95
17Burnley61146:134
18Aston Villa50321:53
19West Ham51045:133
20Wolves50053:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

