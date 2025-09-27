Baník - Sparta 0:3. Dominance Letenských, vrací se do čela. Domácí hořeli v obraně
Sparta porazila ve šlágru 10. kola Chance Ligy Baník 3:0 a vrací se na první příčku. O vítězství rozhodli Pražané v prvním poločase, kdy otevřel po rohu skóre kapitán Filip Panák. Patrik Vydra pak našel za obranou Veljka Birmančeviče, který prostřelil Dominika Holce. Další asistenci připsal Vydra na Johna Mercada, který se trefil podruhé v řadě. Sparťané tak mají v čele tabulky před derby jednobodový náskok na Slavii. Ostrava se po odchodu opor dál trápí, se šesti body jí patří třinácté místo.
Letenští porazili Baník v lize po třech zápasech a vyhráli poosmé z posledních devíti kol. V příštím kole Sparta přivítá v pražském derby Slavii. Slezané v nejvyšší soutěži popáté za sebou nezvítězili a tabulce jsou až třináctí. K dobru mají odložené utkání v Pardubicích, kde se představí v příštím týdnu.
Sparta měla vývoj utkání od úvodu ve své moci. Na domácí od počátku zabíraly pasy a záběhy za defenzivní linii a jen zákrok brankáře Holce po jedné z takových akcí zabránil ve skórování Mercadovi.
Ve 14. minutě už favorit otevřel skóre. Chaluš před vápnem svalil k zemi unikajícího Birmančeviče a po přímém kopu v podání Kairinena hlavičkoval z 10 metrů prudce pod břevno Panák. Dnešní kapitán Pražanů v lize skóroval poprvé od začátku dubna a gólu rovněž v Ostravě při remíze 1:1.
Sparta působila kompaktněji a sehraněji a lehce se dostávala do dalších šancí. Pirův průnik a rána těsně nad břevno byla jedinou odpovědí Baníku v prvním poločase. Ve 26. minutě hosté opět snadno pronikli středem hřiště, Vydra vysunul Birmančeviče a ten obstřelil Holce. Srbský reprezentant se prosadil ve čtvrtém kole po sobě a na lídra tabulky kanonýrů plzeňského Vydru ztrácí už jen gól.
Domácí nenašli žádnou protizbraň, naopak každý útok soupeře zaváněl nebezpečím. Když v 35. minutě Mercado po dalším kontru znovu osamocen obstřelil Holce, bylo prakticky rozhodnuto. Ekvádorský hráč skóroval ve druhém kole za sebou.
Baník po přestávce převahu Sparty výrazněji potlačil změnou rozestavení a zařazením Planky a hosté už se zdaleka nedostávali do tolika nebezpečných situací. Opticky se hra srovnala, domácí už byli více u míče i na své útočné polovině, ale Vindahla dlouho vážněji neohrozili.
Až v 87. minutě se po Boulově kolmici zjevil sám před brankářem střídající Owusu, ale v pádu nastřelil jen hostujícího gólmana. Baník z posledních tří domácích ligových zápasů vytěžil jediný bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|7
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|8
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu