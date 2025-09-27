Hyský: Mám několik nabídek. Brzy se dozvíte víc... Kam by mohl jít?
Na Slovácko všechno padá. Proti Karviné (1:2) domácí nevyužili hodinovou přesilovku po vyloučení Alexandra Bužka. Naopak v ní inkasovali rozhodující gól a otázka příštích dnů zní: Přežije trápení kouč Jan Kameník? Góly za své svěřence nedá, ale po změnách ve vedení a v hráčském kádru se nabízí další pokus o oživení celého klubu. Na druhé straně má trenér mnohem pevnější pozici. Byť také může brzy odejít. Ovšem dobrovolně a za lepším. „Jsem neskutečně hrdý na mužstvo, jak to po červené kartě dohrálo,“ řekl karvinský Martin Hyský a přiznal nabídky z několika adres. Nejreálnější se ale jeví varianta v souvislosti s Viktorií Plzeň.
Divoký zápas mohlo Slovácko dovést aspoň k remíze. Na hřišti postupně přicházeli další útočníci, na konci spáili šance Kvasina s Barátem. Slezané v deseti odolali a ještě málem dotáhli nějaký brejk. Fanoušci MFK po závěrečném hvizdu skandovali: Martine, zůstaň! Naráželi tím na možnost, že by kouč Martin Hyský odešel ještě v průběhu sezonu za lepším. Třeba do Baníku či do Plzně? „Byla by to velká škoda, on změnil chod celého klubu. Museli byste vidět náš týdenní mikrocyklus. Každý den máme video, spoustu analýz. Tyhle maličkosti udělají celek. Myslím, že lepší trenér ještě v Karviné nebyl," prohlásil obránce Dávid Krčík.
Zároveň chápe, že se Hyský chce posouvat, zkusit si v budoucnu práci v ještě ambicióznější organizaci. „Byla by to pro něho velká příležitost," uvedl jeho svěřenec. Hromadu práce měl na place sudí Daniel Vokoun. V permanenci byl také VAR, po jehož intervenci se změnila žlutá karta pro Bužka za zákrok na Havlíkův kotník na červenou. Pak také video odvolalo Fialův zásah po perfektním kontru, taženém Gningem a Ayaosim.
Zkoumal se i Štormanův gól poté, co k němu odrazil balon brankář Jiří Borek. A v první půli byla odvolána penalta za Traorého souboj se Šviderským. Dopadlo to celé tak, že záložník poražených obdržel zpětně žlutou za simulování. Hosté byli do Bužkova trestu výborní, lepší na míči, silnější v soubojích. Rychle šli do vedení, když Dávid Krčík skočil do Labíkova přímáku a těžkou hlavičku perfektně uklidil k tyči. Slovácko je v útoku sterilní, opět potvrdilo pozici nejhůře střílejícího týmu v lize.
I tentokrát jim musel pomoct ke trefě protivník. Stoper Krčík skóroval i na druhé straně, když srazil za záda vlastního gólmana Medvedovu nepovedenou ránu. Právě Slovinec, nedávná posila Kameníkova souboru, pak zazdil tutovku a od té doby se to s domácími vezlo. „S Karvinou se musí počítat," prohlásil Krčík, stabilní opora Hyského souboru. Střelec první branky přiznal, že duel byl na jeho náturu příliš rozkouskovaný. Hromada prodlev se mu nelíbila. „Přiznám se, že mě to chvílemi nebavilo. Mám rád, když je hra plynulá," sdělil.
„Vítězství má pro nás velkou cenu," doplnil Hyský a poděkoval fanouškům za trvalou podporu. „Jsem dojatý, jaký vztah ke mně mají. Je to ale zásluha celého týmu, nechci to vztahovat jen na sebe. Tu práci odvádíme na sto procent. V Karviné mám smlouvu, jsem profesionál. Děje se kolem mě hodně věcí, mám nabídky z několika klubů. Brzy se dozvíte víc," slíbil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|7
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|8
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu