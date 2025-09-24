Dopustí Pogačar ve Rwandě překvapení? MS s nejvyšším převýšením. Zde jsou favorité
Při dotazu na letošního vítěze mistrovství světa v elitní kategorii mužů určitě mnozí vychrlí: Tadej Pogačar. Za jedno jsou v tom i sázkové kanceláře, které jako jeho největšího soka určují Remca Evenepoela. Tito dva jsou v nedělním startovním poli z dlouhodobého pohledu opravdu nejsilnější. Jenže tady jde o jednodenní závod, kde jim navíc budou chybět kolegové z jejich profi stájí. I proto je zde větší možnost překvapení. Kdo jsou tedy favorité na medaile a ti, kteří mohou zaskočit?
Tadej Pogačar (Slovin.)
Věk: 27 let
Výhry v sezoně: 16
Nejlépe na MS (elitní kategorie): 1. místo (2024)
Kousek, který předvedl před rokem ve Švýcarsku, se bude připomínat ještě dlouho. Tam totiž Slovinec titulu dosáhl po útoku 100 kilometrů před cílem, úplně sám pak jel víc než 50 km. Něco takového letos očekává málokdo, i proto, že kdyby se o podobnou sebevražednou misi pokusil, soupeři by ho už nenechali bez povšimnutí. Pogačar má za sebou opět parádní sezonu, v níž počtvrté vyhrál Tour de France, slavil na Kolem Flander, Strade Bianche, Lutych-Bastogne-Lutych a dalších. Po časovce na MS, v níž ho na trati dojel Remco Evenepoel, někteří čekali, že to tento cyklistický úkaz ovlivní, on však už den poté vypadal, že nezdar hodil za hlavu. Jediné, čeho lituje, je to, že výjezd na Mont Kigali, nejtěžší stoupání na trati, je daleko od cíle (vrchol 130 km).
Slovinský cyklista Tadej Pogačar • ČTK / Christopher Katsarov
Remco Evenepoel (Belg.)
Věk: 25 let
Výhry v sezoně: 7
Nejlépe na MS (elitní kategorie): 1. místo (2022)
Po suverénním výkonu, který ukázal v časovce, má mladý Belgičan opět spoustu sebevědomí. To mu ale nikdy nechybělo. Světový titul už jednou získal, k tomu je i úřadující olympijský šampion. Letošní sezona byla poznamenaná nepříjemnou prosincovou srážkou s poštovním vozem, závodit začal až v květnu, na Tour de France jel se zlomeným žebrem a během ní odstoupil. Na závodní tratě se vrátil až v září, takže měl dost času na odpočinek i pořádný trénink. To se také potvrdilo v časovce. Do závodu s hromadným startem už ale sázkové kanceláře vyzdvihují obhájce titulu Pogačara. Belgičana trochu srazilo i to, když se dozvěděl, že kvůli nemoci mu nepřijede jeden z klíčových pomocníků Tiesj Benoot. I tak jsou ale jeho medailové šance hodně velké.
Remco Evenepoel se raduje z titulu mistra světa v časovce • ČTK
Thomas Pidcock (Brit.)
Věk: 26 let
Výhry v sezoně: 5
Nejlépe na MS (elitní kategorie): 6. místo (2021)
Na nedávné Vueltě, kde skončil celkově třetí, ukázal rodák z Leedsu, že i s ním je třeba počítat na těch největších závodech. Držel se v těžkých kopcích, o tom, že mu díky jeho dynamice svědčí kratší prudká stoupání, už přesvědčil dřív. I proto by mu trať MS ve Rwandě mela sedět. Ani s její délkou by potíže mít neměl, před čtyřmi lety v Lovani, kde dojel šestý, také měřila přes 260 km.
Ben Healy (Ir)
Věk: 25 let
Výhry v sezoně: 2
Nejlépe na MS (elitní kategorie): 7. místo (2024)
Pokud jsme u Pidcocka mluvili o dynamice, pak v případě vousatého Ira to platí dvojnásob. Kromě ardenských klasik, kde už jsme na jeho útočný styl zvyklí, se v dobrém světle předvedl i na Tour de France. Tam z úniku na takové „ardenské“ trase dokázal vyhrát. Na světovém šampionátu může překvapit právě svižným útokem, malinký problém by ale mohlo být kostkové stoupání.
Isaac del Toro (Mex.)
Věk: 21 let
Výhry v sezoně: 13
Nejlépe na MS (elitní kategorie): ještě nezávodil
O mladém Mexičanovi, který by měl být „dalším Pogačarem“, už se mluví nějakou dobu. Ovšem v této sezoně ukazuje, že by toto zařazení nemuselo být daleko od pravdy. Na Giro d´Italia se překvapivě dlouho držel v růžovém dresu a v posledních závodech před MS vypadal téměř nezastavitelně. Co by jej mohlo připravit o medaili, je délka trati, na kterou není ještě tolik zvyklý.
Isaac del Toro na závodu ve Rwandě • ČTK / AP / Jerome Delay
Richard Carapaz (Ekv.)
Věk: 32 let
Výhry v sezoně: 1
Nejlépe na MS (elitní kategorie): 71. místo (2018)
Na tuto sezonu měl velké plány, jenže zdravotní potíže, které se projevily po Giru, ho na několik měsíců zastavily. V září už ale nastoupil do několika závodů, takže jízdu ve vyšším tempu už si také připomněl. Výhodou pro něj může být, že během rekonvalescence trávil čas doma v Ekvádoru ve vysoké nadmořské výšce, což se se startem a cílem v téměř 1500 metrech bude nesporně hodit.
Richard Carapaz po úniku vyhrál 12. etapu cyklistické Vuelty s téměř dvacetikilometrovým stoupáním do cíle • Profimedia.cz
Koho sledovat
Juan Ayuso (Šp., 23 let) – Experti ho tipují výš než třeba Healyho s Pidcockem, je však třeba říct, že v tomto případě mluvíme spíš o vrchaři, který by potřeboval víc klasikářských zkušeností.
Mattias Skjelmose (Dán., 25 let) – Týmový kolega Mathiase Vacka je výborným vrchařem, navíc letošním vítězem Amstel Gold Race, takže může zaskočit ostatní a brát medaili.
Egan Bernal (Kol., 28 let) – Stejně jako Carapazovi bude i jemu sedět vyšší nadmořská výška, navíc na nedávné Vueltě ukázal rostoucí formu.
Biniam Girmay (Erit., 25 let) – Afričana požene touha ukázat se na prvním MS, které jeho kontinent pořádá. Kopce by ale pro něj mohly být až příliš náročné. Tenhle Eritrejec však umí překvapit.
Češi na startu
Po mnoha omluvenkách z řad worldtourových jezdců sestavil manažer silniční reprezentace tým pro hromadný závod ze zástupců českých stájí. Oba současně i výborní cyklokrosaři Michael Boroš (Elkov Kasper) a Šimon Vaníček (ATT Investments) se budou snažit na okruzích s elitou udržet co nejdéle.
Michael Boroš zdraví fanoušky v Táboře, do cíle MS dojel jako sedmý • Pavel Mazáč / Sport
Extrémně náročná trať
Pro první šampionát na africké půdě si organizátoři připravili opravdovou perličku. Sestavili trať, která má na MS vůbec největší převýšení (5475 m), její délka je 267,5 km. Specifická je navíc v tom, že se startuje rovnou na okruhu, zatímco na předchozích šampionátech vždy byla určitá zaváděcí část, po které se teprve najelo na okruhy. Teď pojedou muži 9x po okruhu, pak vyjedou dál od města až na Mont Kigali (1771 m) a vrátí se zpět do města, kde absolvují ještě šest okruhů.
Dalším úskalím kromě samotného profilu, který ztíží kostkové stoupání, je také horší kvalita vzduchu ve městě, na kterou si postěžoval i Tadej Ppgačar. Faktorem může být také teplota, kterou Pogačar popsal takto: „Je to trochu podivné. Je horko, kde ale není moc velká vlhkost, ale současně může být i vlhko. Je to záludné. Když se procházíte, přijde vám to, že je dobře, ale na kole je to pak něco jiného.“
Program MS
Sobota
- silniční závod juniorky 8.20
- silniční závod ženy elite 12.05
Neděle
- zítra silniční závod muži elite 9.45
(PP ČT sport a Eurosport)