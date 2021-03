ONLINE + VIDEO: Olomouc postupuje! Plzeň končí. Litvínov - Hradec 0:3

Předkolo Generali Česká play off se dramatizuje! Hokejisté Komety Brno ve třetím duelu série s Vítkovicemi vyhráli 2:1 v prodloužení a odvrátili tak rychlý konec sezony. O poslední naději naopak přišla Plzeň, pro kterou končí ročník po třetí porážce s Olomoucí (1:2) a skvělý postup do čtvrtfinále tak slaví Hanáci. Moravané si zahrají proti Spartě. Pardubice po rekordním jedenáctigólovém výprasku Karlových Varů startují v lázeňském městě. Hradec Králové po dvou poklidných výhrách hraje o postup do dalšího kola na ledě Litvínova. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.

Snajpr Mueller se probudil

Od úvodních minut zápasu bylo jasné, že ani třetí duel nevybočí z trendu předchozích dvou a moc gólů padat nebude. Jen možná přibylo více nervozity pramenící z možnosti ukončení série. Vznikly z toho čtyři přesilové hry v úvodním dějství, ale ani jedna nepřinesla gól.

Vítkovickou šanci na otevření skóre měl v 8. minutě Mikyska, ale z ideální pozice Vejmelku neprostřelil. V domácím týmu se k brejku v oslabení dostal Bondra, ale i v tomto případě kraloval gólman Dolejš.

Urputný boj pokračoval i ve druhé třetině. Větší ofenzivní snahu měli sice domácí, ale efekt z toho žádný neplynul. I proto, že vítkovická defenziva pracovala bez chyby a dokázala udržet i první formaci Komety, na níž je produktivita Brna postavena.

Hosté v útoku ožili v závěru druhé třetiny, v přesilové hře si vytvořili silný tlak, ale ani střely Poláka či Gewieseho si cestu za Vejmelkova záda nenašly. V síti skončila až Hruškova střela čtyři vteřiny před koncem. Nicméně Libor Zábranský si vzal trenérskou výzvu a sudí gól po prozkoumání neuznali kvůli kontaktu střelce s brankářem.

Kometa musela dát gól, aby pro ni sezona neskončila. Její ofenziva ale nebyla bezhlavá, navíc se o ni staraly jen zredukované útoky těch nejzkušenějších a nejostřílenějších. Do vedení posunul domácí nejproduktivnější hráč základní části Mueller, který zakončil zblízka po spolupráci celé první formace a připsal si první branku v play off.

Z vedení se však domácí neradovali dlouho. O dvě a půl minuty později vyrovnal pohotově dorážející Hruška a přece jen se zapsal mezi střelce. Vítkovice byly zpět ve hře, při šancích na obou stranách se v závěru základní hrací doby vyznamenali oba brankáři.

Prodloužení přineslo boj o střední pásmo, minimum příležitostí, ale přece jen větší snahu Brna o vstřelení gólu. V 73. minutě nachytal z úhlu Dolejše pohotovou střelou Zaťovič a rozhodl o pokračování série.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): „My jsme do toho šli s tím, co jsme avizovali po druhém utkání ve Vítkovicích. A sice, že chceme navázat na třetí třetinu druhého duelu. Tomu jsme všechno podřídili a šli jsme za vítězstvím ve vší pokoře, samozřejmě. Trenérská výzva byla důležitá. Kontakt Hrušky s gólmanem nám potvrdil náš trenér brankářů, který sedí nahoře. Bylo to úspěšné. Musíme být i nadále trpěliví, přesně plnit to, na čem se domluvíme. Gólmanskou otázku jsme před zápasem neřešili, máme dva super brankáře a máme jasně dané, jak to s nimi budeme dělat. V neděli to bude zase takové. Musíme hrát tak, abychom byli úspěšní. Je to play off, nejdeme si zahrát, ale vyhrát. Už není kam uhnout.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Byl to opět velký boj a taktická bitva, v níž rozhodovaly maličkosti. Cením si toho, že jsme dokázali zareagovat na vedení Brna. Prodloužení nebylo otázkou dostatku sil, ale štěstí, které se přiklonilo k domácím. Klíčovým momentem možná byla trenérská výzva, která nás připravila o gól. Rozhodčí rozhodli tak, jak to viděli a možná se trochu přiklonili na stranu domácích. Dolejš chytal spolehlivě a věřím, že dokáže sérii zvládnout. V neděli budeme mít k dispozici všechny hráče.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 2:1p. Zaťovič v prodloužení vynutil pokračování série

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:48. Mueller, 72:59. Zaťovič Hosté: 50:19. Hruška Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Pražák, Kika – Frodl, Komárek Stadion DRFG arena

Olomouc - Plzeň 2:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:05. Strapáč, 27:12. Navrátil Hosté: 24:36. Straka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Valenta, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Hosté: Frodl (Pavlát) – Budík, L. Kaňák, V. Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, Kodýtek, P. Musil – Straka (A), Kracík, Dočekal – Kantner, Přikryl, Eberle. Rozhodčí Vladimír Pešina, Petr Úlehla – Michal Zíka, Lukáš Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc

Karlovy Vary - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:34. Poulíček Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán (A), Klejna – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Vondráček (A), Skuhravý (C), O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, T. Mikúš, Šik. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Litvínov - Mountfield HK