Novotnému tekly nervy. Kouč Varů pak ale naznačil, čím si musel projít

Hokejisté Pardubic oslavují postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Citlivě nastavené ruchové mikrofony O2 TV u rozhodčích toho ze zápasu Karlových Varů s Pardubicemi zachytily docela dost. Třeba i tuhle konverzaci brankáře Filipa Novotného s rozhodčím. „Hele, nebyl za váma Salfa o přestávce?“ ptal se gólman s narážkou, že sudí jdou na ruku Pardubicím. „Proč? Já ho neviděl, ani nepamatuju,“ suše ho odpálil rozhodčí. Karlovým Varům v závěru zápasu tekly nervy. Přes extrémní snahu nedokázaly dlouho najít recept na brankáře Milana Kloučka a prohrávaly 0:3. Kapitán Václav Skuhravý dostal trest do konce zápasu za seknutí protihráče mezi nohy. Běsnil i Filip Novotný.

Hokejkou osekával každého protihráče, který se přiblížil k jeho brankovišti. Rozhodčí ho nejdřív varoval, pak mu dal dvě minuty. A potom zase. Brankář byl vyloučen dvakrát po sobě. O trest si říkal ale od začátku zápasu, jak byl napružený. „To k play off asi i trochu patří,“ po zápase pak rozebíral jeho výstupy trenér Martin Pešout.

„Těžko s ním můžete mluvit nějak ze střídačky. O přestávce jsme mu říkali, ať tyhle situace zvažuje. Za stavu 0:3 jsme byli už zlomeni. Když se nechal vyloučit Venca Skuhravý, neunesl to asi ani on. Ale do té doby nás Filip neskutečně držel v obou domácích zápasech,“ měl kouč pro gólmanovo řádění i pochopení. „To, co se mu navíc přihodilo týden před sérií, bylo pro nás docela smutný,“ dodal.

Karlovy Vary - Pardubice: Konec pro Skuhravého, za sekání dostal trest do konce utkání

Filip Novotný se z pozápasového rozhovoru omluvil. Pešout aspoň naznačil, čím si brankář před předkolem procházel: „V rodině měl hodně těžký průběh COVIDu. My ho v tu dobu museli dát na pět dní na hotel, nesměl ani trénovat, aby se virus nedostal ještě do mužstva.“

Byl to i důvod, proč sérii v Pardubicích začínal Vladislav Habal. „Jsem rád, že nakonec všechno dobře dopadlo, Filip se vrátil z karantény a pak ukázal, že je pro nás pořád gólman číslo jedna,“ doplnil ještě Pešout. Z čistě hokejového pohledu to byl jen další díl do problémů, které Energie před předkolem měla. „Bylo toho dost. Ale pozor, vůbec se na to nevymlouváme. Pardubice si zasloužily postup, měly lepší mužstvo. My ostudu v sérii kromě jednoho zápasu u nich neudělali. Jen šlo poslední týden bohužel všechno proti nám, neměli jsme jediného zdravého beka, což nepamatuju,“ dodal kouč.

Přes vypadnutí v předkole ale bral sezonu svého týmu jako úspěšnou: „Celkově jsme spokojeni. Minule jsme udělali 71 bodů, teď 73. Obehráli jsme teď minimálně pět mladých hráčů, což v posledním ročníku nešlo. S tím jsme abnormálně spokojeni.“

Ale pak si Pešout rýpl do nastaveného scénáře pro příští sezonu, od září se přibere jeden tým z první ligy a tím pádem za rok touto dobou jeden extraligu přímo opustí, další půjde do baráže. „Výkonný výbor se rozhodl, že se od příští sezony zase padá. No tak se zase všichni budeme snažit nesestoupit, místo toho, abychom zapojovali další mladé kluky a hráli hlavně atraktivní hokej dopředu. Samozřejmě se budeme muset přizpůsobit a koupit hráče, kteří už něco v extralize odehráli, neradi bychom spadli,“ dodal. Faktem je, že od Karlových Varů tohle nebyla jen líbivá formulka, která pouze hezky zní. Beton na skladě neměly.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 1:5. Postup Dynama pečetil dvěma góly Horký

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:45. Koblasa Hosté: 32:45. Poulíček, 36:48. Nakládal, 42:10. A. Kosticyn, 51:37. L. Horký, 52:07. L. Horký Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán (A), Klejna – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Vondráček (A), Skuhravý (C), O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, T. Mikúš, Šik. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Ďaloga, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Lacina, Pražák – Ganger, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE