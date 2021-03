Vejmelka splatil důvěru. Nepodělali jsme se a šli tvrdě za svým, řekl

Král Karel I. V sérii předkola s Vítkovicemi to šlo s Karlem Vejmelkou a celou Kometou nejdřív z kopce dolů. Za stavu 0:2 na zápasy však kouč Libor Zábranský svou jedničku podržel a gólman se významně postaral o obrat a postup do čtvrtfinále. „Ani na vteřinu jsme nepochybovali o tom, že bychom to nezvládli otočit,“ tvrdil Vejmelka po finální výhře 3:1 v Ostravě.

Čím jste to otočili?

„Ničím jiným než poctivou prací a maličkostmi, které v play off rozhodují. Věděli jsme, že to bude hrozně těžké. Když jsme odjížděli domů za stavu 0:2, nebylo to nic příjemného. Ale věděli jsme, že sílu máme. Je to pro nás psychická vzpruha do další série.“

K pátému duelu už jste jeli sebevědomější?

„Samozřejmě. Vyhráli jsme doma dva zápasy a teď už to bylo o všechno. Vítkovice měly v hlavách, že to u nás mohly ukončit a nepovedlo se jim to. Myslím, že i tohle mohlo trošku rozhodovat. V první třetině jsme měli dost šancí. Nakonec jsme dostali smolný gól na 1:1, ale nepoložilo nás to. Nepodělali jsme se. Věděli jsme, že to musíme urvat za každou cenu. Šli jsme si tvrdě za tím. Chtěli jsme to víc než oni.“

To ani vy, byť branka Fridricha z úhlu byla laciná, že?

„Věděl jsem, že máme furt před sebou čtyřicet minut a dost času, abychom přidali další góly. Cítil jsem, že máme víc sil než Vítkovice. To se taky potvrdilo. Odehráli jsme to perfektně. Kluky musím pochválit, zblokovali spoustu střel. Bez týmového výkonu se nedá uspět. Jsem rád, že jsme najeli na play off mód. Potvrdili jsme, že jsme dobře nachystaní.“

Jak moc to bylo psychicky náročné pro vás?

„Tlak jsem si snažil nepřipouštět a eliminovat ho. Soustředil jsem se jenom na každou minutu, na každý puk, na každé nahození. Nějakou zodpovědnost samozřejmě máte. Věřil jsem tomu, že to uděláme. Vítkovice ale na nás byly výborně připravené. Celkově, nejen na naši přesilovku. Měli jsme problém se vpředu prosadit, proto padalo hodně málo gólů. Tak to ale v play off chodí a o to sladší je pak vítězství.“

Upřímně, myslel jste si, že vás kouč Libor Zábranský po druhé porážce vyndá z branky?

„Nějak jsem nad tím nepřemýšlel. Byl jsem připravený, že půjdu do brány. Kdyby mě trenér vyměnil, samozřejmě to pochopím. Situace pro nás nebyla dobrá. Ale měl jsem důvěru a o to víc jsem se snažil ji splatit. Jsem rád, že se to povedlo. Věděl jsem, že si nemůžu dovolit udělat fatální chybu. Snažil jsem se hrát na jistotu, abych kluky v důležitých situacích podržel.“

Peter Mueller dal vítězný gól jinak, než je zvyklý. Co jste říkal na jeho švih?

„Výborně přečetl situaci, že gólman nevidí. Dal mu to do protipohybu. Výborná střela. To z něj dělá toho velkého hráče.“

S čím půjdete na Třinec, který bude favoritem?

„Troufnu si říct, že na Třinec umíme, Víme, co hraje. Uvidí se až na ledě. Psychiku máme teď nahoře, což nám může jedině pomoct. Je tam relativně dobrá cesta, už jsme si ji vyzkoušeli v této sérii. Akorát je to do Třince kousek dál než do Ostravy. Ale nesmíme se dívat, jestli jedeme dvě stě kilometrů nebo dvacet. Musíme prostě za každou cenu vyhrát každý zápas. S tím do toho půjdeme. Myslím, že to bude skvělý hokej pro diváky. Věřím, že si to dokáží užít i u televize. Těším se na to. V play off jsou zápasy vyhrocené, nikdo nevypustí metr ledu.“

