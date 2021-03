SESTŘIH: Vítkovice - Kometa 1:3. Brno je ve čtvrtfinále! Rozhodl Mueller

Hokejisté Komety vyhráli v pátém rozhodujícím zápase předkola ve Vítkovicích 3:1 a jsou posledním čtvrtfinalistou letošního play off. Výhru Brna vystřelil nejproduktivnější hráč základní části extraligy Peter Mueller na konci druhé třetiny v přesilové hře. Za domácí se trefil Petr Fridrich, za hosty skóroval ještě Jakub Valský a do prázdné brány Martin Zaťovič.

Kometa tak otočila sérii z 0:2 na zápasy na 3:2 a ve čtvrtfinále na čtyři vítězná utkání vyzve druhý celek základní části Třinec, na jehož ledě série o víkendu odstartuje.

„Jsme šťastní, že jsme tohle těžké utkání zvládli a celou sérii dotáhli do vítězného konce. Jsme rádi, že to, co jsme si tady řekli po druhém utkání, jsme dokázali převést v realitu. Klíčovým momentem celé série podle mě byla třetí třetina druhého zápasu, kdy jsme začali hrát jako Kometa,“ řekl jeden z brněnských trenérů Jan Horáček a jmenoval další klíčový faktor. „Výborně nám zachytal Karel Vejmelka, zhostil se toho fantasticky a můžeme být vděční za to, že máme takového gólmana. Teď zregenerujeme a se vší pokorou ve čtvrtfinále vyzveme Třinec. Nepůjdeme si jen zahrát hokej, chceme vyhrát,“ dodal.

Vstup do rozhodující partie mělo Brno famózní. Z první akce se dvakrát do zakončení dostal Vincour a Dolejše z třetího pokusu překonal Valský, který jen naslepo z otočky nahodil puk z úhlu na bránu. Na vedoucí gól Brno čekalo 47 sekund. „Z otočky jsem to zkusil na bránu na nějakou dorážku, ale prošlo to mezi nohy, gólman to asi nečekal,“ řekl Valský.

Góly Domácí: 17:13. Fridrich Hosté: 00:47. Valský, 37:36. Mueller, 58:29. Zaťovič Sestavy Domácí: Dolejš (13.–18. Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Šoustal, Schneider. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Hosté měli v prvním dějství více ze hry, více nebezpečných střel a jejich aktivita nejvíce narostla po vynucené výměně vítkovických gólmanů, když Dolejše po zásahu do masky na pět minut musel zastoupit náhradník a extraligový nováček Peksa. Brno to okamžitě zkoušelo ze všech pozic, v největší šanci ale Šoustal zblízka minul horní roh brány.

Vítkovice z první třetiny vytěžily maximum. V 18. minutě překvapil Vejmelku pokusem z nulového úhlu Fridrich.

Typický zápas o všechno strádal ve druhé části jen gólovými momenty. Jednu z mála možností si za stavu 1:1 vytvořili domácí, ale Schleiss po kontru v přečíslení Vejmelku nepřekonal. „Chyběl nám moment překvapení či větší dravost do brány,“ poznamenal kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Důležitou roli tak sehrály přesilovky, a to hrály obě strany disciplinovaně. Z třetí přesilovky Komety však uhodilo a v 38. minutě umístěnému pokusu Muellera z osy hřiště hodně pomohl stínující Rákos před vítkovickým brankářem, který měl zakrytý výhled. „On to vytáhnul od mantinelu na střed, proletělo to mezi dvěma hráči na středu a bohužel jsem nestačit reagovat,“ řekl vítkovický brankář Daniel Dolejš.

Brno v třetí části upevnilo střední pásmo a Vítkovice se přes veškerou snahu nemohly dostat do šancí a nedokázaly to ani v jediné přesilové hře. Domácí v závěrečné pětiminutovce sice soupeře svírali, ale s nahozenými puky na bránu Brno nemělo problémy.

Proto už více než dvě minuty před koncem Ostravané odvolali gólmana, ale aniž by na Vejmelku vystřelili, přišli o puk a Zaťovič ho i přes Lakatošovo sražení dovezl do prázdné brány. „Odehráli jsme parádní sérii, nemám klukům co vytknout. Věřil jsem, že to zvládneme, možná nám chybělo trošku štěstí v Brně. Je to ohromná škoda, hráli jsme parádně,“ litoval Dolejš.

