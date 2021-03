Pan Finále a jeho další mise. Ševc má rekord v bodech, co emoce a úlety?

Když na konci základní části dostal Martin Ševc otázku, koho by si přál jako soupeře pro čtvrtfinále, řekl: „Za mě je to úplně jedno. Jestli chceme udělat úspěch, tak musíme hrát v každém zápase naplno.“

Sám moc dobře ví, o čem mluví. Málokterý hráč v extralize se může pyšnit takovými zkušenostmi v play off. Spíš žádný. O titulových bitvách by mohl vyučovat. Jen považte: pět finále ve Švédsku (z toho čtyři tituly), tři s Libercem (jeden titul) a jedno v KHL se Lvem Praha. Prostě pan Finále.

Do Mladé Boleslavi zamířil před dvěma lety od rivalů z Liberce. Hlavní důvod? Dojíždění. Z Nymburka, kde bydlí, to má třicet kilometrů, půlhodinku za volantem. Během dvou sezon se stal jasným pilířem kabiny, po loňském odchodu Michala Vondrky převzal kapitánské céčko.

„Určitě pomůže dalším hráčům, aby nepanikařili, drželi se své hry, byli důslední a zodpovědní. Moc dobře ví, co všechno přináší výsledek,“ slibuje si od Ševce před startem play off kouč Radim Rulík. Mladá Boleslav začne čtvrtfinále dnes v 17.00 proti Pardubicím.

Ve městě škodovek hraje Ševc druhou sezonu. Rozhodně sem nešel jen dohrát kariéru. Na jejím sklonku si vylepšil bodové maximum v základní části. Nasbíral 31 bodů, o čtyři více než v sezoně 2005/06, kterou rozdělil mezi Kladno a švédský Färjestad. V devětatřiceti letech!

„Zraje,“ usmívá se Rulík. „Není pod tlakem a do kariéry má ještě chuť. Je v pohodě, zápasy si užívá. A potom je prostor na to, aby se mu takhle dařilo.“

I na sklonku čtyřicítky zvládá Ševc pořádnou porci zátěže. Pravidelně hraje přes dvacet minut, nastupuje v oslabeních, z modré čáry řídí elitní přesilovku. V početních výhodách nasbíral 17 z 31 bodů.

Nezkrotný ďábel

Zároveň opět ovládl statistiku trestných minut. Pobral jich 110. Úlety se s ním táhnou velkou část kariéry. Že by někoho schválně trefoval? To vůbec, není zákeřným hráčem. Své si ale dokáže říct rozhodčím. A tak třeba v prosincovém utkání v Liberci zamířil do kabin poté, co dostal během pár vteřin dva osobní tresty za nesportovní chování.

Liberec - Mladá Boleslav: Martin Ševc napadl Filippiho, utrousil nějaké to slůvko a šel pod sprchu

„Strašně těžce nese, když cítí křivdu, která se může stát. Pak se s tím těžko srovnává. Někdy se nedokáže ovládnout a na základě emocí to z něj vyjde. Potom je třeba trestaný, ale zase na druhou stranu vždy platilo, že čím byl důležitější zápas, tak se dokázal ovládnout. Moc dobře věděl, jak nejvíc pomůže týmu. Věřím, že v play off se toho vyvaruje. Ví, že tam budou rozhodovat drobnosti a maličkosti,“ vypočítává Rulík.

Když se zkušený obránce utrhne, je jako býk v kleci. Nezkrotný ďábel. Tresty s ním trenérský štáb ale příliš neřeší. Žádné dlouhé pohovory neprobíhají. „Možná minimálně a strašně krátce,“ dodává hlavní trenér.

Nejtrestanější hráči extraligy 110 Martin Ševc (Ml. Boleslav) 105 David Němeček (Sparta) 98 Patrik Koch (Vítkovice) 75 Roman Polák (Vítkovice) 74 Dominik Lakatoš (Vítkovice)

Ačkoliv svými výlevy dokáže Ševc oslabit tým, spoluhráči to i přesto vnímají pozitivně. „Pořád tam jsou emoce a je vidět, že mu to není jedno. Ať vedeme 10:1 nebo prohráváme 0:5. Dokáže tým rozvířit, nakopnout. Jsme schopní se svézt na vlně jeho až přemotivování, že jsme nahecování a uděláme maximum,“ potvrzuje obránce David Bernad.

„Většinou vystříkne ve chvíli, kdy se stane křivda a zároveň rozhodčí nějakým způsobem zapůsobí arogantně. Neříkám, že úmyslně. Pro něj je to ale spouštěč a v tu chvíli to je normálně čertík z krabičky bengálskýho ohně. Lítají hokejky, helmy, sprostá slova…“ dodává Bernad. „Když ho znáte jako člověka, tak víte, že je to v zápalu boje a emocí. Pak si nad tím sedne a zpětně si řekne: Ty vole, proč jsem to dělal? Jsem normálně blázen! V normálním stavu by to neudělal.“

Takový je Martin Ševc. Buldok, kterého za každou cenu chcete mít na své straně. Extrémně cenný hráč, pro soupeře naopak obrovsky nepříjemný.

Učitel a mentor

Mladá Boleslav má mladý tým. Kromě Ševce je v kádru jen dalších pět třicátníků, z toho dva brankáři. „Musí se mezi námi cítit jako důchodce, to je jasný,“ usmívá se Bernad. „Když to řeknu možná blbě, tak je to takovej táta, který mladý tým usměrňuje. Dodává klid, zkušenost a rozvahu. Ať se to týká věcí v kabině, tak samozřejmě i na ledě. Má velké slovo, všichni ho poslouchají.“

Jeho slovo má velkou váhu i směrem k trenérům. Rulík s Pavlem Paterou na něj hodně dají. Je pojítkem mezi kabinou a kouči. „Je to takový přirozený. Samozřejmě jsme rádi, že si s ním rozumíme. Pomáhá nám. Filozofii, kterou jako trenéři máme, cítí podobně,“ zmiňuje Rulík.

Minulý ročník odehrál Švec téměř celý po boku Marka Hrbase. Jeho parťák nicméně tento ročník laboroval se zraněními. Vedle kapitána se tak točili různí hráči. Že by to bylo znát? Ani náhodou. Nehraje u něj roli, jestli hraje vlevo, nebo vpravo. S Petrem, nebo Pavlem. „On je tak komplexní hráč, který má zkušenosti a dovednosti, že může hrát všechno,“ cení si Rulík.

Ačkoliv se pro mnoho lidí jeví spíš v negativním světle, pro mladší spoluhráče platí za mentora. „Je schopný si pokecat o všem, dát radu i do normálního života. Není to čistě jen o hokeji. Je super mít takového hráče v kabině,“ potvrzuje Bernad.

Dočká se Ševc desátého finále? Rozhodně pro to udělá vše, to si buďte jistí.

Martin Ševc a jeho finále 2006 Färjestad - Frölunda 4:2 2009 Färjestad - HV71 4:1 2011 Färjestad - Skelleftea 4:1 2013 Skelleftea - Lulea 4:0 2014 Lev Praha - Magnitogorsk 3:4 2015 Skelleftea - Växjö 2:4 2016 Liberec - Sparta 4:2 2017 Liberec - Kometa 0:4 2019 Liberec - Třinec 2:4 Pozn.: Tučně jsou vytištěné roky, kdy Martin Ševc slavil titul.

Mladá Boleslav - Olomouc: Střelecká slina Ševce! Z kruhu propálil Konráda, 3:0

Mladá Boleslav - Olomouc: Ševc šikovnou tečí zvýšil vedení Bruslařů, 2:0

