SESTŘIHY: Z 0:3 na 4:3! Skvělý obrat Liberce s Hradcem. Boleslav vyhrála

Dva neuznané góly Středočechy nerozhodily

Mladoboleslavští nastoupili do zápasu po jedenácti dnech herní odmlky, ale na jejich výkonu to nebylo znát. Během první třetiny měli jasnou střeleckou převahu, jenže do skóre ji promítnout nedokázali. Domácí gólman Růžička musel vytáhnout skvělý zákrok proti Ďalogovi.

Po sedmi odehraných minutách při hře ve čtyřech na obou stranách využil zaváhání hráčů Dynama Claireaux. Při zakončení zvolil rychlou střelu, pardubický brankář Klouček sice netušil, kde má kotouč a prošel mu mezi betony, ale nikoliv za brankovou čáru.

V úvodu druhé části se dostal trochu nenápadně sám až před Kloučka Strnad, jeho chytré zakončení ale strážce pardubického brankoviště zastavil levým betonem. O chvilku později už Středočeši po povedené souhře skórovali, jenže krátce předtím sudí přerušili hru, když se v rohu kluziště z ledu dlouho nezvedal otřesený Ševc.

Jen o minutu později skončil puk za Kloučkovými zády znovu, když se odrazil do branky poté, co si ho chtěl Kousal zpracovat nohou. A domácí měli opět smůlu. Po přezkoumání situace na videu zůstal stav bezbrankový, neboť kopnutí nohou posoudili rozhodčí jako úmyslné. Ne třetí pokus už to Bruslařům vyšlo: ve 35. minutě na konci krásné kombinace v početní výhodě byl Zbořil a na brankovišti usměrnil za Kloučka Kotalovu nahrávku.

Ve 44. minutě po Ševcově zaváhání mohl v oslabení vyrovnat Roman, jenže Růžička byl proti. Na druhé straně nevyužili příležitosti k navýšení náskoku Cienciala a Zbořil. Růžička si pak pohlídal střelu Kratochvila, ale v čase 58:06 přišla pro domácí komplikace v podobě Strnadova trestu. Přesilovku umocnili hosté odvoláním gólmana, čehož využil Ševc.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili dobře, první dvě třetiny jsme byli bruslivější a měli jsme i víc šancí a zajímavých momentů. Škoda, že to bylo po těch dvou třetinách jen 1:0, ale chtěli jsme samozřejmě jít do vedení, což se nám povedlo. Ve třetí třetině jsme ještě prvních sedm osm minut hráli v pohodě, pak jsme na čtyři pět minut lehce odstoupili, tam si myslím, že se to lámalo. Gólman (Jan Růžička) nás držel celý zápas, ale hlavně v těchto chvílích nás podržel. I když jsme šli dvě minuty před koncem do čtyř, kluci odehráli to oslabení parádně, padnul navíc gól na 2:0. Jsme rádi za první krok, první výhra je důležitá.“

Richard Král (Pardubice): „Dneska byla - až na posledních deset dvanáct minut - Mladá Boleslav lepším týmem. Domácí vyhráli zaslouženě. Nám chyběl pohyb, chyběla taková ta lehkost, dostali jsme se do hry až kolem té padesáté minuty, což je málo.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 2:0. Bruslaři slaví první výhru v sérii, Růžička neinkasoval

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:31. A. Zbořil, 59:38. Ševc Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Hodek, Horák – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Super obrat řídil Birner třemi body

Úvod zápasu byl z obou stran hodně opatrný. Zatímco hostujícího brankáře Mazance mohla vystrašit jen nepřesná střela Knota, Kváču v brance Liberce prověřili Zachar a Jergl.

První výraznější akce přišla až v 9. minutě, kdy Kváču překonal Kevin Klíma, rozhodčí však po trenérské výzvě Liberce gól neuznali. Jergl totiž bránil Kváčovi v možném zákroku. Severočeši následně bez problémů přestáli i úvodní oslabení.

V 17. minutě se do šance dostal domácí Birner, vzápětí ale udeřilo na druhé straně. Lenc ztratil puk v souboji s Nedomlelem a pohotově zakončující Kelly Klíma otevřel skóre. Další branky mohli přidat Lev, Orsava nebo Perret, prosadil se ale až Růžička ve 25. minutě, který střelou od modré čáry využil přesilovkou hru při Bulířově vyloučení.

Liberecký útočník byl o tři minuty později vyloučen podruhé a hosté jeho faul opět využili. Nejprve trefil Rosandič v oslabení tyč, z protiútoku ale překonal Kváču po samostatné akci Orsava.

Definitivně mohl následně duel rozhodnout Koukal, gólman domácích ale jeho brejk se štěstím zastavil a udržel Liberec ve hře. Navíc byl vzápětí vyloučen Orsava a Tygři přesilovku bleskově využili. Knotovu střelu od modré tečoval Gríger a snížil na 1:3.

Severočechy gól nakopl a dostali soupeře pod souvislý tlak. Blízko gólu byl opět Gríger, ve 35. minutě ale trefil jen horní tyč. Ve třetí části mohli domácí snížit v početních výhodách, vyloučení Perreta a Koukala však i díky pozornému Mazancovi nepotrestali. Blízko brance byl naopak v oslabení Pilař, Kváča ale jeho brejk zlikvidoval. V 50. minutě si poradil i s nájezdem Smoleňáka.

V 54. minutě ale už byl Liberec za svou aktivitu odměněn. Po Musilově akci snížil Lenc, v závěrečné power play si útočníci Tygrů role vyměnili a pohotově dorážející Musil vyrovnal.

V prodloužení měl při Hanouskově vyloučení rozhodnutí na hokejce Zachar, sám před Kváčou však netrefil branku. Početní výhodu si ve čtvrté dvacetiminutovce zahráli i domácí, s největší šancí Musila asi ale Mazanec poradil. Hosté poté neproměnili další početní výhodu a v 77. minutě rozhodl po zaváhání Nedomlela z brejku Birner.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Gratulace do kabiny. První vítězství, nebylo to jednoduché. Půlku zápasu jsme se trošičku rozkoukávali, zjišťovali, co je play off. Udělali jsme nějaké naivní fauly, ale od třetího gólu klobouk dolů před hráči. Začali jsme hrát, vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány, hodně jsme stříleli a hráči byli odměněni prvním vítězstvím.“

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Polovinu zápasu jsme hráli velice dobře a dostali jsme se do vedení 3:0. Myslím si, že nás nahlodal první (inkasovaný) gól, přestali jsme hrát, Liberec nás začal přehrávat, my jsme jen odhazovali puky a přestali hrát svoji hru. Bohužel ve třetí třetině to pokračovalo a dostali jsme dva góly. V prodloužení jsme měli dvě tři tutové šance, které jsme nedali. Zápas se lámal za stavu 3:1, kdy jsme jeli čtyřikrát sami na branku a nedali jsme gól.“

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 4:3p. Tygry nezastavilo ani třígólové manko, první duel série rozhodl Birner