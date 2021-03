Zajištěná zbraň Smoleňák. Proč je až ve čtvrté lajně? Hradci se diví i soupeř

Hradečtí hokejisté slaví úspěšný vstup do předkola play off • Pavel Mazáč / Sport

Pro někoho mercedes v garáži, pro jiné vagón na slepé koleji. V každém případě i v Liberci se ptají, co Radek Smoleňák udělal Vladimíru Růžičkovi. Hradecký kapitán dostal od kouče permanentku do čtvrtého útoku, do přesilovek má povolení nakouknout na pár vteřin. Vlítni tam a rychle se vrať! „Přitom se Smolim máme vždycky problém,“ potvrzuje obránce Ladislav Šmíd, nyní okupující tygří marodku. Čtvrtfinálová série extraligového Generali ČP play off začíná dnes pod Ještědem, změní se Smoleňákova role?