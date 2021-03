Růžička zavřel bránu: Nulu bych nepřeceňoval. Pochválil i Kloučka

Do branky v extraligovém play off se postavil teprve poosmé v kariéře. Boleslavský gólman Jan Růžička v prvním duelu čtvrtfinále Generali Česká play off vychytal Pardubice, nepustil ani jeden z 27 puků, které na něj mířily. Bruslaři vyhráli důležitý první duel 2:0, Dynamo jednoznačně přehráli aktivním pojetím hry. „A teď s pokorou do dalšího zápasu,“ vyhlížel 24letý brankář páteční druhý duel.

Jak jste viděl úvodní duel série?

„Viděli jsme urputný, opatrný utkání z obou stran. Nepadalo moc gólů, takový fotbalový zápas. Jsme strašně rádi, že důležitý první krok jsme udělali my a v sérii vedeme 1:0.“

Říkáte opatrný zápas, ale i tak vaši spoluhráči vyslali 46 střel na branku…

„Opatrný jsem myslel v tom, že obě defenzivy se snažili hrát na sto procent, bez sebemenší chybičky. Určitě jsme ale chtěli být aktivní, chtěli jsme střílet, což se nám dařilo. Měli jsme spoustu střel, ale Milan Klouček chytal výborně, proto to bylo jen 1:0.“

Pardubice jste přejeli pohybem. Pomohla vám pauza, že jste nemuseli hrát předkolo?

„Nevím. Je to hrozně dvousečný, protože na druhou stranu Pardubice přišly do série rozehraný. My zase odpočatý… Kdybychom to nezvládli, tak jsme mohli říkat, že jsme nebyli rozehraní. Je to hrozně těžký. Pohyb nás ale samozřejmě zdobí celou sezonu a jsem rád, že jsme pohybem vstoupili do série.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Bruslaři skórovali, hra však byla těsně před tím přerušena

Na začátku druhé třetiny vám nebyly uznány dva góly. Jak vám v tu chvíli bylo?

„Snažím se nějak extra nerozptylovat. Tohle jsou věci, které člověk neovlivní. První gól byl, řekl bych, regulérní. Ale bohužel tam byl samozřejmě strach o našeho nejdůležitějšího hráče na ledě (Martina Ševce), rozhodčí zapískal a gól platit nemohl. Smůla, ale zdraví je na prvním místě a jsme strašně šťastní, že Martinovi nic není a že gól dali kluci až potom.“

Dlouho to bylo 0:0, na vás za první dvě třetiny nešlo moc střel. Jak bylo těžké se koncentrovat na těch pár šancí Pardubic?

„Těžký zápas, hodně těžký… Lehčí už to nikdy nebude v téhle době. Musím se s tím vypořádat, Pardubice měly pár nebezpečných situací. Za pomoci skvělé práce obránců jsme to zvládli s nulou vzadu. Za to jsme moc rádi, ale to už je zapomenutý. Teď s pokorou do dalšího zápasu.“

Vychytal jste první čisté konto v extraligovém play off. Pomůže sebevědomí?

„Nepřeceňoval bych to, ani bych to nepodceňoval. Nejšťastnější jsem za to, že vedeme v sérii 1:0. To je pro mě nejdůležitější. Stejnou radost bych po tomhle zápase měl, i kdybychom ho vyhráli 10:9.“

Čekáte, že Pardubice do druhého duelu změní styl hry?

„Asi bych řekl, že se možná budou víc tlačit do branky, víc střílet. Můžeme očekávat hodně podobný styl, protože v dnešní době máte videa. Víte, co můžete a nemůžete čekat. Setkávají se dvě vyrovnaná mužstva. Myslím, že první zápas toho byl jen důkazem.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 2:0. Bruslaři slaví první výhru v sérii, Růžička neinkasoval

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:31. A. Zbořil, 59:38. Ševc Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Hodek, Horák – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

