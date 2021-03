Expert Sýkora: I Gulaš stárne, Jágr to není. Jde krach Plzně jen za koučem?

Hokejovým srdcem patří do Plzně, dokáže mu zabušit i pro Karlovy Vary. Marek Sýkora toho pro oba týmy v minulosti dost vykonal, v uplynulých dnech s překvapením pozoroval, jak se Škodovka vykutálela z play off a Energie marně zatápěla Pardubicím. Západočeský hokej z play off rychle vyšuměl. „Plzeňské vypadnutí bylo silné kafe,“ uznává někdejší renomovaný kouč. V rozhovoru pro iSport Premium probral předpokládaný konec Milana Gulaše či prohru Olomouce 1:9, která před startem předkola Hanákům spíš nahrála do karet...