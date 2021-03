Šéfové Plzně mluvili o posilách: Snad to za Gulaše někdo vezme. Řeší i kouče

Výpadky klíčových opor, další zapojení mladých hráčů. Plzeň se s tím obdivuhodně vyrovnala, boj o čtyřku do poslední chvíle byl výsledek nad poměry. Stačily však čtyři dny, během nich tři porážky s Olomoucí a všechno bylo rázem pryč. Nedokázali přepnout na jinou frekvenci, něco změnit, někdo se nepotkal s formou.

Západočeši chybí ve čtvrtfinále poprvé za posledních pět úplných sezon. Rozdýchávají rychlý konec, teď přijde velký přestupový tanec.

Milan Gulaš, Dominik Frodl, Petr Straka, Jan Eberle, Luboš Rob. O některých jménech už se deník Sport zmínil, do toho se Roman Vráblík vrací do Českých Budějovic, v Plzni končí Matěj Stříteský a Luboš Rob, hostující Martin Dočekal má smlouvu ve Vítkovicích, Albert Michnáč v Motoru.

„S někým už jsme domluvení, zbývá volné místo do obrany a další v útoku. Nevylučujeme, že to můžou být cizinci, ale nemusí,“ naznačuje sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Prosakují jména jako Michal Bulíř (Liberec), Dominik Graňák (Moutfield), vrátit by se z Vítkovic měli Jan Schleiss a Miroslav Svoboda. Škodovka chce rovněž dál zařazovat mladé. V zástupu čekatelů jsou brankář Jakub Korytar, obránci David Špaček, Vladimír Kremláček, útočníci Dominik Soukup a Adam Eremiáš.

„Šanci dostanou, pokud si ji zaslouží. Ale nedělejme z toho školku, abychom měli osmnáct mladých kluků a byli dvanáctí. Chceme jim dát příležitost a zároveň být úspěšní,“ zdůrazňuje generální manažer Martin Straka.

Agenti chtějí dohnat,co se ztratilo

Shánět posily bylo po roce covidu pro Plzeň složitější než jindy. „Někdy mi přišlo, jako by agenti chtěli dohnat, co se ztratilo. Některé naše partnery to zasáhlo hodně, někoho vůbec. Snažíme se postupovat střízlivě, hráče jsme i ztratili, jiné týmy jim mohly dát, co my ne. Ale máme devadesát procent těch, jež jsme chtěli, ztratili jsme jednoho, dva,“ líčí Vlasák.

Nejen po zkušenostech z play off víc přemýšlejí, jaké typy hráčů vybírat. „Je to o mentalitě. Třeba Vítkovice nebyly z těch, co by to mlátily. Jenže začne play off a musíte přepnout na jiný mód, změnit myšlení. Ne všichni hráči můžou hrát padesát kol do těla, ale najednou je nutnost být na ledě ta správná svině, abyste se dostali dál. U nás nic takového nenaskočilo,“ vracel se Straka.

Kádr se hodně obmění, tým bude hledat nového lídra místo Gulaše. „Nikdy nevíte, co se stane, dokud to neuděláte. Guli byl dominantní, stálo to na něm, ale pokud v Plzni nebude, někdo třeba vystoupí a vezme to za své. To však nebudeme vědět, dokud v týmu je. Doufáme, že se najde někdo, kdo za to vezme, že to zvládneme. Nějaké posily jsme udělali, když tak budeme reagovat podle situace v sezoně,“ uvedl plzeňský boss.

Ještě než budou v Plzni moct rozkrýt změny v kádru, chtějí vyřešit otázku, koho na střídačku. Ladislav Čihák podepisoval vždy jen na rok, ale třeba přijde po třech letech někdo jiný. „Chceme si vyslechnout trenéry, jejich pohled na věc. Dáme tomu čas, týden, čtrnáct dní. Rozhodneme podle toho, co bude nejlepší pro mužstvo, aby se posunulo dál,“ říká Vlasák.

