Pět bodů pro návrat úspěšné Komety: vytyčit mantinely a nepustit snajpra!

Divnou sezonu už má za sebou. Po rychlém vyřazení ve čtvrtfinále play off se brněnská Kometa již může plně soustředit na příští ročník, před kterým projde řadou změn. A klub bosse Libora Zábranského, jehož by měl na střídačce vystřídat Jiří Kalous, se v něm po neúspěšném období chce vrátit zpět mezi extraligovou špičku. V článku iSport.cz si přečtěte, co musí tým z jižní Moravy provést, aby se tak stalo.

Ustálit sestavu

První útok byl daný, do něj se sahalo málokdy. A dál? Kdokoliv s kýmkoliv, kdykoliv. Šachy s útoky a obranou byly průvodním jevem koučinku Libora Zábranského. Kdyby byly lepší výsledky, do sestavy by logicky nesahal. Takhle zkoušel všechno možné, nic moc nezabíralo. Čas testování by měl skončit. Na novém kouči bude, aby vybral správné hráče do adekvátních rolí.