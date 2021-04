Dědek boj o práva prohrál: Extraliga nepotřebuje peníze. Nechápu

Prohlásil, že prohrávat umí a výsledek přijímá jako fakt. Většina, tedy osm klubů, si zvolila, že jednat o marketingové smlouvě bude s BPA. Petr Dědek? V hokeji se tak dál bude věnovat jen svým Pardubicím. „Osm klubů odmítlo hokeji pomoci. Vlastně ani nikdo nepoděkoval, že jsem vstupem do soutěže o práva hokeji pomohl a BPA musela zvednout svoji nabídku. Někteří mě zklamali,“ říká.

Jaká je první emoce po vyhlášení výsledků?

„V první řadě je důležité říct, že jsem měl pravdu v jedné věci. Tvrdil jsem, že se do hokeje dává málo peněz. Celé naše snažení bylo reakcí na to, že BPA chtěla krátit platby. V prosinci přišla s tím, že by za milion korun prodloužila stávající kontrakt o rok, tedy do konce sezony 2023/2024. Přitom je to milion, který klubům sebrala v únoru, protože se nedohrála kompletní sezona. Plus, že taky zaplatí 15. klub v extralize, ale chce smlouvu na dalších pět let. Teď dostane hokej víc peněz, než BPA avizovala. Nebo tomu aspoň věřím, že dostane. Ale naprosto nerozumím tomu, jak může osm klubů, když se teď na APK hlasovalo pouze o penězích a BPA je nabízela menší, zvednout ruku pro nižší nabídku.“

Třeba jim mohly víc vyhovovat podmínky, které BPA nastínila při prezentaci svého návrhu...

„Jenže smlouva se teprve bude vyjednávat, nyní šlo pouze o finance. Podmínky kontraktu se od teď budou teprve řešit. Osm klubů pro mě teď řeklo, že nepotřebuje peníze, protože stačí, co BPA nabídla. Nerozumím tomu. Do budoucna z toho plyne pro hokej problém, protože pokud bude chtít něco řešit za hokej APK (Asociace profesionálních klubů), tak to nemá smysl. Teď to ztroskotalo.“

Co konkrétně?

„Ukázalo se, že jak některé kluby braly peníze bokem na samostatnou smlouvu, berou je dál.“

O tom se mluví často. BPA několikrát ale jasně deklarovala, že pokud si někdo myslí, že kluby mají od jejich partnerů vyšší peníze, tak klidně ukáže smlouvy. Všechny mají být stejné.

„To není pravda. Liberec nemá smlouvu s BPA na televizi a od O2 si bere peníze separé. My jsme chtěli, aby extraligu vysílala veřejnoprávní televize. Teď se pouze stane, že některé kluby budou mít lepší peníze než jiné. Tak to zkrátka je. Mě nejvíc mrzí, že za Relmost jsme chtěli, aby fanoušek měl volný přístup k hokeji. Proto jsme i nabízeli vysílání extraligy ze sta procent v České televizi. Tohle osm klubů odmítlo, odmítly větší sledovanost a hokej pro lidi zdarma. Teď uvidíme, v jakém poměru bude od sezony 2023/2024 vysílat extraligu placená televize a v jakém bude veřejnoprávní.“

Myslíte, že už nepůjde o rovnou dělbu, jako je teď?

„Je to jen moje spekulace, ale bojím se, že extraliga odejde z České televize. Budu rád, když tam zůstane, ale O2 chce dělat hokej sama, potažmo se svojí sestrou Novou. Je mi líto fanouška i partnerů klubů. Protože na placené televizi zkrátka sledovanost není. Rozhodly zákulisní dohody, proto pokračujeme s BPA.“

A nemyslíte, že kluby odmítly Relmost kvůli vám? Jste majitel Pardubic, takhle byste posílil svůj vliv. Měl byste větší moc.

„Je možné, že se někdo bojí. Ale víte, co mě mrzí nejvíc? Beru přístup Aleše Pavlíka z Vítkovic, který přijde a řekne, že pro mě nebude hlasovat. V pořádku. Ale vadí mi třeba Karel Holoubek z Karlových Varů, který mi slíbil podporu. Pak ani nereaguje na telefon, neřekne, že s námi do toho jít nechce, protože ho zlanařil někdo další. Na druhou stranu, jsou tady seriozní lidé, třeba Erik Fürst z Olomouce. Řekl mi, že bude hlasovat pro mě, i kdyby bylo jasné, že prohrajeme, protože je to správná věc, to samé Aleš Kmoníček z Hradce. Neschovává se za žádné zákulisní jednání a řekne vám to přímo, opravdu mi nevadí ani přístup Aleše Pavlíka. Řekne, že nejde s vámi, ale poví vám to přímo.“

Dráždit může ale vaše vlastnictví Pardubic. Vážně nemyslíte, že to ostatním vadí v první řadě?

„Řeknu vám, co jim vadí. Vadí jim, že pro hokej domluvím víc peněz.“

Ale to nedává logiku.

„Vidím to tak, že se některé kluby lekly, že tady bude pracovat ten, koho nikdo nebude ovládat. To je hlavní problém. Osm klubů odmítlo hokeji pomoci. A vlastně ani nikdo nepoděkoval, že jsem vstupem do soutěže o práva hokeji pomohl a BPA musela zvednout svoji nabídku. Někteří mě zklamali. V budoucnu se to hokeji vrátí, protože jsou tady velké firmy, které by hokej chtěly podporovat. Ale když rozhoduje zákulisí? Ztratí to pro ně smysl.“

Nastane teď scénář, že partnery, které jste chtěl oslovit pro celou extraligu, začnete oslovovat pro Pardubice?

„Některé ano. Ale většinou tam jsou partneři, kteří chtěli jenom celou extraligu.“

Hlavní dojem z celého snažení je tedy pro vás zklamání?

„Ano, hlavně mě někteří lidé zklamali. Dám vám další konkrétní příklad. Majitel Mladé Boleslavi mi řekne, že bude hlasovat pro víc peněz. V úterý mi řekl, že se rozhodl pro BPA. Lidi, kteří nedrží slovo, neuznávám. Logicky si pak musím myslet, že jejich klub dostane peníze bokem mimo standardní smlouvu.“

To je ale poměrně silné tvrzení, nemyslíte?

„Proč? Je naprosto férové. Řekl mi, že zvedne ruku pro víc peněz a BPA rozhodně víc peněz nenabízela. Takže pan Plachý hlasoval pro méně peněz. Proč si to rozmyslel? Pro mě je to nepochopitelné. Jde o strašný vzkaz městům a krajům, které podporují hokej, Národní sportovní agentuře. Jak někdo může odmítnout peníze a pak je jinde chtít, třeba právě na městě? Teď je kluby odmítly. Nebavíme se o milionu, ale desítkách milionů. Zklamaný jsem, ale prohrávat umím. Stalo se, jdeme dál.“

Říkám si ještě jednu věc, BPA s kluby pracuje dlouhé roky, jsou tam vazby, na které jsou lidé z hokejového prostředí zvyklí. Znáte styl jednání šéfky paní Obermajerové. Není i přirozené, že vy jste neznámá, ze které jde i trochu strach?

„Pane redaktore, když jsme se o tom začali bavit na konci loňského roku, tak všechny kluby na BPA nadávaly. Všechny do jednoho. Ti, co pro ni hlasovali, tak nejvíc. Vždyť nás na schůzku pozvaly kluby jako Liberec a Sparta, nikdo nebyl spokojený, každý si stěžoval, že má málo peněz. Teď to najednou všichni otočili, protože se báli změny? Ne, o tom to není. Všech osm klubů, které zvedly ruku pro méně peněz, zkomplikovalo zbytku rozpočty. Je to špatný signál pro fanoušky i partnery. Mít sto procent hokeje na veřejnoprávní televizi? To byla velmi lukrativní nabídka.“

Můžete teď říct, kde jste byli schopni sehnat za 10 let přes 3 miliardy korun, když byste nechtěli šroubovat nahoru cenu za práva od soukromých televizí?

„Měli jsme nové a silné sponzory. Všechno jsme si dobře spočítali, děláme business key na každý projekt, podnikám 30 let. A každý můj projekt dává ekonomický smysl. My jsme hokej vybrali, že se s ním spojíme. Tak se zkrátka nespojíme.“

A co když se stane, že APK se nakonec nedomluví s BPA na smlouvě a obrátí se na vás?

„To se nestane. Buďte v klidu.“ (usměje se)

Hlasy pro BPA

Sparta

Liberec

K. Vary

Třinec

Ml. Boleslav

Plzeň

Kometa

Vítkovice

Zdržel se hlasování

Zlín

Hlasy pro Relmost

Pardubice

Mountfield HK

Motor Č. Budějovice

Olomouc

Litvínov