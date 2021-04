Ocelář Hrňa burcuje po porážce v Liberci: Umíme hrát daleko lépe

Poprvé je některý ze soupeřů v play off úplně vynuloval. Třinečtí Oceláři ve třetím finále Generali Česká play off v Liberci padli 0:3. „Nic se nemění, v hlavách jsme silní,“ říká třinecký útočník Erik Hrňa. „Víme, co náš tým dokáže.“

Nehráli dobře. Třetí finále Ocelářům kromě svižného startu a solidního závěru nesedlo. Poprvé vyšli v aktuálním play off střelecky naprázdno. Z krátkého úniku se ve 47. minutě neprosadil ani střelec Erik Hrňa.

Jak hodnotíte třetí finále?

„Začátek jsme neměli úplně špatný. První čtyři střídání jsme do toho vletěli, ale bohužel jsme pak inkasovali a hra se nám úplně rozpadla. Liberec začal hrát perfektně a my jsme nebyli schopni se nějak prosadit. Byli jsme všude pozdě, nevyhráli osobní souboje a vůbec jsme se nedostávali do nějakých střeleckých šancí. Zapnuli jsme až posledních deset minut.“

Bylo to o vašem výkonu nebo se Liberec o tolik zlepšil a zpevnil defenzivu?

„Je to hlavně o nás. My umíme hrát daleko líp. Doma jsme byli dvakrát lepším týmem, teď jsme si vítězství nezasloužili, nehráli jsme celých šedesát minut. Probereme si to na videu a musíme čtvrtý zápas hrát, jako ty dva domácí.“

Jak velkou překážkou pro vás byl brankář Petr Kváča?

„Když už jsme nějakou šanci měli, tak ji chytil, ale my ho nezaměstnali tak, aby mu tam něco propadlo. Musíme jít daleko víc do brány a víc si vytvářet šance. Teď jich moc nebylo.

Největší jste měl vy ve 47. minutě, kdy jste na Kváču jel sám. Jak byste situaci popsal?

„Věděl jsem, že mě stíhal hráč, chtěl jsem co nejrychleji vystřelit. Chtěl jsem to ještě víc pod vyrážečku, bohužel mi to trošku vyletělo nahoru na teploměr. Doufal jsem, že puk vypadne za ním, ale byl před ním. Škoda, příště musím líp mířit. A hlavně musí být střel víc.“

Tentokrát jste si nepomohli ani přesilovkami, i to hrálo roli?

„Přesilovek jsme taky měli pár, bohužel jsme z nich neudeřili. Nepodařilo se nám je sehrát, jak umíme. Budeme se snažit další zápas. Když nám ji dají, tak ji využít. To nám strašně pomůže.“

Mění se něco na psychickém rozpoložení? Co s vámi může první prohra ve finále udělat?

„Myslím, že v hlavách jsme silní a víme, co náš tým dokáže. Jak dokážeme bojovat. Takhle budeme nastupovat do čtvrtého zápasu. Vůbec nic se neděje, snížili na 1:2, ale pořád to máme ve vlastních rukou. Budeme se snažit udělat vše pro to, abychom odjížděli za stavu 3:1 domů.“

Liberci vypadl další centr (Gríger), Tygři dlouho hráli na tři útoky. Může to pro vás být fyzicky malá výhoda?

„Přece jenom, v play off už se nedá vymlouvat na únavu, jedete na krev. Oni si odpočinou. A hlavně, jak se říká, po vyhraném zápase se i líp regeneruje. Nic se nemění, oba do toho jdeme naplno.“

