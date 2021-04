Vlasák potvrdil Gulašův konec, kolik Plzeň dostane? Přijde švédská posila

Hotovo, vyřízeno. Milan Gulaš opouští Plzeň. Už řadu týdnů je veřejným tajemstvím, že 35letý útočník podniká comeback do Českých Budějovic. V posledních dnech se řešilo vzájemné vyrovnání obou klubů, neboť extraligová ikona měla na západě Čech platný kontrakt do jara 2022. „Mohu potvrdit, že Milan v Plzni končí,“ reagoval sportovní manažer Tomáš Vlasák. V článku iSport Premium zjistíte, kolik za něho Indiáni dostanou peněz, a také vám představíme novou švédskou posilu, která by ze severu nemusela být poslední.