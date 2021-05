Plekanec pokračuje, stadion se (asi) stihne. Kladno řeší i velký návrat!

Kladenští hokejisté nastoupili do utkání s Jihlavou v dresech se jmenovkou nedávno zesnulé hokejové legendy Miroslava Fryčera • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Moment z první třetiny sedmého utkání play off první hokejové ligy mezi Kladnem a Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Jaromír Jágr v rozhovoru s novináři po návratu Kladna do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Kladenská radost po návratu do extraligy • ČTK / Kamaryt Michal

Kladenské oslavy po návratu do extraligy • ČTK / Kamaryt Michal

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Oslavy kladenských fanoušků po návratu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Jaromír Jágr po postupu Kladna do extraligy s přítelkyní Dominikou Branišovou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární Jaromír Jágr pomohl Kladnu k návratu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Rostislav Marosz s rodinou se raduje z kladenského postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté, postupující tým do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem vybojovali v dresu Kladna postup do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Vítězové první hokejové ligy a postupující do extraligy, hokejisté Kladna • Pavel Mazáč / Sport

Kapky šampaňského sotva doschly, oslavy ještě doznívají. Hokejové Kladno už se ale probouzí do extraligové reality. Nabízí se otázky, jak dál. Stadion se chystá na rekonstrukci, která by se podle nejnovějších informací měla stihnout tak, že by Rytíři elitní ligu mohli odstartovat na svém stadionu. Což je pro ně dobrá zpráva. A jaké jsou změny v kádru? Fanoušci mohou být klidní, klíčový centr Tomáš Plekanec pokračuje. Klub ale intenzivně hledá gólmana. A v řešení je také jeden velký návrat!