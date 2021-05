TOP 10 přestupů v extralize: Kaufy pro Pardubice i Motor. A trhákem je...

Zbrojíme! Úderem sobotní půlnoci se Tipsport extraliga přehoupla do nové sezony. Ta bude úplně jiná, sestupová. Padák může hrozit až dvěma nejhorším týmům. A tak se na přestupovém trhu děly věci hned první den. Pořádné posílení přichystal Motor, který uplynulý ročník skončil na posledním místě. Velká jména ohlásí v úterý i Pardubice. A co další? Podívejte se na žebříček 10 nejlepších přestupů podle iSport.cz.

Pomalá Kometa potřebuje zrychlit a tenhle nákup s tím souzní. Slovenský expres absolutně stírá rozdíly mezi defenzivním a ofenzivním pojetím obránce, jeho revírem je celé kluziště. Ale zároveň i všechny kouty světa. Od sezony 2015/16 Marek Ďaloga vymetl adresy devíti klubů. To zní… To zní tak nějak všelijak.

obránce 32 let Pardubice >>> Kometa Brno

útočník 38 let Sparta >>> České Budějovice

Kovaný slávista, který si vychytal velké jméno během tří posledních sezon v Plzni, je brankářem s výrazným potenciálem a vynikající kondicí. V suchém ribanu vám Dominik Frodl odchytá 52 kol základní části. Je to nezmar. Dynamo určitě neprohloupilo, když na něj podniklo kobercový nálet. Pokud bude mít klid na práci, bude excelentní.

brankář 25 let Plzeň >>> Pardubice

Radime, hoď ho do stroje! Boleslavský urychlovač má zvuk po celé republice a po odchodu Radima Zohorny do Pittburghu i za hranicemi. Ve městě aut možná dostanete slevu na škodovku, ale jinak česká tvrdá dřina. Jenže za ni si pak škodovek koupíte třeba pět. Obratný bek Pavel Pýcha má být dalším v řadě.

obránce 25 let České Budějovice >>> Mladá Boleslav

Loni po odchodu z Boleslavi se zdálo, že to Jakub Klepiš nebude mít s hledáním nové zajímavé štace snadné. A vida, přistál v Kometě, kde odvedl solidní práci. A do toho nabídka z Liberce. Ba ne, o Klepišovy služby trvá poptávka. Tak trochu kus za kus po odcházejícím Bulířovi. Kouč Patrik Augusta mu absolutně věří.

útočník 36 let Kometa Brno >>> Liberec

5. Jan Košťálek

obránce

26 let

Sparta >>> Pardubice

Výborný tah od Pardubic, které zadákovi musely „nasolit“. Nicméně v záplavě rozporuplných transakcí Dynama posledních let perfektní trefa. Pokud se vše sladí do jedné společné linie, z Jana Košťálka může vyrůst nejžádanější bek soutěže. Ofenzivně velmi schopný, klíčová součástka do přesilovky.