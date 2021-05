Doležal zpět ve Spartě: Byl jsem zapšklý. Návrat je i zásluha Prospala

Když před lety končil v juniorce Sparty, slyšel, že na top úroveň nemá. Že je hráč pro první ligu. Zdeněk Doležal to ale nevzdal. Svou cestu si vydupal. Premiérové starty v nejvyšší soutěži zapsal v dresu Motoru v minulé sezoně, to mu bylo 27 let. Zazářil osmnácti góly, zaujal velké týmy. Teď se vrací na místo, odkud vzešel. „Na Spartu jsem zanevřel, teď mám obrovskou chuť ukázat, že na to mám,“ přiznává v otevřeném rozhovoru pro iSport Premium.

Tři roky strávil v Českých Budějovicích. Minulá sezona pro něj byla první extraligová. Trvalo mu, než si na tempo tuzemské elity navyknul. Ale zvládl to. Jako jeden z mála v týmu Motoru. „Pro hlavu to byl strašně těžký ročník,“ přiznává Zdeněk Doležal. Po sezoně se přesunul do Sparty, jíž je odchovancem.

ZDENĚK DOLEŽAL Narozen: 7. května 1993 (28 let) v Lysé nad Labem Pozice: útočník Klub: Sparta Kariéra: Sparta (do 2013), Litoměřice (2013-16), Ústí nad Labem (2016/17), Slavia (2017/18), Motor ČB (2018-21) V extralize: 51 zápasů, 35 bodů (18+17) Úspěchy: stabilní člen mládežnických reprezentací, za národní týmy od 16 do 20 let odehrál celkem 51 zápasů

Jak si užíváte první dny ve Spartě?

„Zatím to jsou popravdě spíše jen hodiny. Byl jsem tam akorát jednou podepsat smlouvu a podruhé natočit video a nafotit fotky. Už jsem se aspoň podíval do kabiny, je moc krásná. Nedávno ji dělali novou. Je to trochu na jiné úrovni než v Českých Budějovicích. Z toho přechodu mám samozřejmě zdravý respekt, hrozně se na to ale těším. Vidím, jak hokejová veřejnost Spartu vnímá, pořád je to suverénně největší klub v Česku. Těší se popularitě, je hodně sledovaná. Pro mě fakt velká výzva.“

Na smlouvě už jste byl s klubem dohodnutý nějaký čas před koncem základní části, natěšení se asi stupňovalo, ne?

(úsměv) „Nějaké náznaky tam byly, že to bylo vyloženě podepsané, bych asi neříkal. Není to nutné. Pár měsíců to ale ve hře bylo. Bylo to živé. Když jsme se Spartou hráli předpolední kolo základní části, bylo to pro mě zvláštní, ohromně motivující. Chtěl jsem se o to víc ukázat.“

Pro sebevědomí to musela být ohromná vzpruha, když se vám Sparta poprvé ozvala.

„To bezesporu. Na druhou stranu mi vůbec nebylo příjemné, že drtivá většina kluků v týmu Motoru v tu dobu ještě angažmá na další rok vůbec neměla, netušili, kde budou. Bohužel to tak je. V hokejovém byznysu musíte být trochu sobec, musíte koukat na sebe, abyste se zajistili a sehnali si práci. Během sezony jsem dostal z extraligy několik nabídek, sparťanská přišla až jako jedna z posledních. Když ale dorazila, měl jsem jasno. Začalo se mi v té době na ledě docela dařit, dostal jsem na to angažmá hodně velkou chuť.“

To jste si pak od spoluhráčů musel vyslechnout svoje, ne? Oni byli na suchu, kdežto vy jste měl v kapse kontrakt s elitním klubem.

„Samozřejmě, jak se o tom začalo psát v novinách, trochu se to řešilo i v šatně. Kluci mi to ale hlavně hodně přáli. Abych se přiznal, byl jsem vůči Spartě trochu zapšklý. Vyrostl jsem tam, v mládeži jsem patřil vždycky k nejlepším, šanci mi ale nikdy nedali. Ani jednou. Mrzelo mě to. Trošku jsem na Spartu zanevřel, nechtěl jsem ji vůbec řešit. Říkal jsem si, že si holt extraligu musím uhrát jinde. Teď mi je 28 let, už jsem s tím ani nepočítal, a dopadlo to. Šanci jsem si poctivě vyšlapal, jsem fakt šťastný.“

Každý rok jste přitom v mládeži Sparty patřil k nejproduktivnějším, pravidelně jste jezdil na reprezentační turnaje. Bylo těžké kousat, že vás přesto trenéři áčka přehlíželi?

„Strašně, nedokázal jsem se s tím dlouho vyrovnat. Tenkrát byl třeba na Spartě pan Martinec, který bude od příští sezony trénovat Motor. Tehdy mi říkal, že jsem hráč pro první ligu a na víc nemám. No, a teď mě přemlouval, jestli bych přeci jen nezůstal v Budějovicích, že má o mě velký zájem. Byl to paradox, nakonec jsme se tomu zasmáli. I tyhle řeči mi ale pomohly kousnout se a vydřít si to. Myslím, že teď jdu do Sparty v lepší pozici a mnohem připravenější, než kdybych tam šel v nějakých devatenácti letech.“