Hrachovina potvrdil Motor. Pan Modrý už o mně všechno ví, říká gólman

Čekal na konec finské sezony, aby se vůbec poprvé mohl vyjádřit k tomu, co iSport.cz před časem avizoval. Dominik Hrachovina patří budějovickému Motoru. V Tampere se dohodl na rozvázání kontraktu, platného do konce příští sezony. „Strašně se těším!“ vzkazuje.

Na jihu Čech pekelně zbrojí. Do útoku bourák Milan Gulaš , čeká se na oficiální stvrzení Michala Vondrky , ve hře má být pořád angažmá Jiřího Novotného . A v brance má budějovický progres odšlápnout Dominik Hrachovina . „Někdy v únoru přišel první telefonát,“ vybavuje si 26letý brankář v rozhovoru pro iSport Premium.

Minulou středu jste prohráli s IFK Helsinky duel o bronz 1:7. Zakončili jste sezonu podle finských zvyků?

„Ano, bylo to podle finských zvyků. To stoprocentně. Ten večer ovšem probíhal zvláštně, porážka nás trochu poznamenala. Nebylo moc co slavit. Ale oslavili jsme to.“

Čím to, že se urodil takový výprask?

„To si moc vysvětlit nedovedu. Přál jsem si získat bronzovou placku, protože žádnou takovou doma nemám. Doufal jsem, že to kluci zvládnou a odehrajeme dobrý zápas. Nakonec z toho byla bramboračka. Nikdy předtím jsem takový zápas nechytal.“

Do klece jste šel zkraje druhé třetiny za stavu 0:6… S jakým plánem? Asi s žádným, že?

„Po pár minutách jsme dostali dva, tři góly, což se na výkonu kluků podepsalo. Byli pak takoví odevzdaní. Do branky se mi upřímně už moc nechtělo. Bylo pak jen otázkou času, zda dostaneme deset, nebo ne. Nakonec jsme ji neinkasovali, za což většina z nás byla hodně ráda. Já se nedotkl puku a už mi tam jeden dali. Naštěstí mě pak něco trefilo a nějak jsme to dohráli. Ale bylo to šílený. Kdo to viděl v televizi, musel kroutit hlavou a nechápat, na co se dívá. To se holt v hokeji občas stane. Shoda všelijakých blbých náhod. Navíc Jirka Smejkal od nás dostal trest pět a do konce za nic. Ale fakt za nic. Jako by se hrál florbal a ne hokej. Jsem rád, že to mám za sebou.“

Jak v Tappaře přijímáte čtvrtý flek?

„Z pohledu týmu o tak velké zklamání nejde, všechny mrzí, že není medaile, protože to je poprvé po osmi nebo devíti letech. To je škoda. Na druhou stranu, s ohledem na kvalitu letošního kádru jsme uhráli možná víc, než na co jsme papírově měli. Čtvrté místo není špatné. Pokud se váš klub desetkrát po sobě dostane do semifinále, není to špatná vizitka. Kdo to může říci?“

Zato pro vás osobně šlo o ročník, na který byste nejradši zapomněl…

„Pro mě osobně byla sezona velkým zklamáním. Těžko to někdy překousnu.