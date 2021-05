Kauza kokain: Mandát bojuje o nižší trest. Jde i o rychlost metabolismu

Jedna „lajna“, jeden den. A buď dvě dlouhá léta, nebo tři krátké měsíce. Popřípadě pouhý měsíc. Zvláštní rovnice o několika proměnných platí v kauze bývalého pardubického útočníka Jana Mandáta, kterou dnes bude řešit Arbitrážní komise Národní sportovní agentury. „Výše trestu by měla být výrazně jiná,“ říká Mandátova právní zástupkyně Markéta Haindlová, známá coby šéfka České asociace fotbalových hráčů (ČAFH). Nyní se však pohybuje na (tenkém) ledě.

Stalo se to loni 13. prosince. Po utkání v Liberci, těsně před jeho prvním reprezentačním srazem, test pětadvacetiletého Jana Mandáta zjistil stopy kokainu, resp. jeho metabolitů. Potvrdila to pak i kontrola vzorku B, o niž požádal. V lednu se z podnětu Antidopingového výboru případ dostal na stůl extraligové disciplinární komise vedené Viktorem Ujčíkem.

Mandát nejprve tvrdil, že zakázanou látku nepožil. Posléze, že si toho není vědom. Nakonec přiznal, že si jednu „lajnu“ 11. prosince vzal z legrace po několika pivech na toaletě pardubické restaurace Beseda, kde byl navzdory restrikcím se dvěma přáteli.

Kokain prý dostal od neznámé osoby a užil v soukromí, bez svědků. Opakovaně vyjádřil velkou lítost, uvedl, že nejednal vědomě proti regulím a že testy, které v klubu zavedli kvůli obdobným prohřeškům, míval negativní.

Spor se nevede o to, že by mu měl kokain označovaný jako rekreační droga pomoci k lepšímu výkonu na ledě. Doba jeho účinku se pohybuje od dvaceti minut do několika hodin. Na jedné straně sice může přivodit například hyperaktivitu a stimulovat centrální nervovou soustavu, na druhé však při odeznívání třeba malátnost, halucinace nebo dokonce deprese.

To také disciplinárka vzala v potaz. Nepřijala však i s odkazem na tehdejší omezení daná koronavirem za prokázané okolnosti, za jakých si Mandát kokain vzal. A jen zčásti uznala znalecký posudek, podle něhož si mohl „šňupnout“ už 11. prosince. Přesné datum a čas jsou přitom klíčovým bodem.

Nový kodex Světové antidopingové agentury (WADA) platný od 1. ledna je totiž k užívání kokainu, zařazeného na seznamu nedovolených látek mezi tzv. nespecifická stimulancia, shovívavější a maximální hranici trestu snížil na tři měsíce. Přičemž doba může být zkrácena na měsíc, pokud sportovec dokončí schválený léčebný program.

Stěžejní je, zda se jeho přešlap stal v tzv. mimosoutěžním období. V tomto případě déle než 24 hodin před utkáním. Podle Markéty Haindlové test, který Mandát podstoupil, a také další detailnější analýza ukazují, že stopy kokainu mohly v jeho těle vydržet déle, než je obvyklé. „Každé metabolizuje kokain jiným způsobem. A jednoznačně se ukázalo, že pan Mandát má v tomto směru metabolismus pomalejší,“ tvrdí Haindlová.

Jenže optika Antidopingového výboru byla odlišná. Disciplinární komise pak balancovala na hraně starých a nových antidopingových předpisů. Na ty první odkazoval na jednání disciplinárky zástupce ADV Jan Zajíc, přičemž hovořil pouze o hraničním trestu čtyři roky. Vznesl rovněž výhradu proti tomu, aby bylo zasedání z 19. února přerušeno a Mandát mohl přinést další důkazy.

Ujčík a spol. přijali výklad, že budou rozhodovat podle regulí z roku 2015 platných v době Mandátova pozitivního testu. To by znamenalo čtyři roky. Eventuálně dva, pokud nebyl naplněn předpoklad úmyslného porušení pravidel. Zároveň se ovšem zaobírali i novou úpravou a vzali v potaz, že nález byl zjištěn jen devatenáct dní před změnou kodexu. Tedy zásadu „lex mitior“ – pravidla, že se zohlední pozdější příznivější právní úprava. Ale tak nějak napůl.

I s přihlídnutím k polehčující okolností, že Mandát projevil jasnou lítost, z toho byl trest dva roky do 12. ledna 2023. Zjednodušeně řečeno: nižší distanc podle předchozích pravidel s částečným odůvodněním podle aktuálně platných...

Mandát využil možnosti odvolat se k Arbitrážní komisi NSA, jež je od ledna finální instancí pro dopingové případy. Haindlová argumentuje i výkladem Světové hráčské asociace či případem australského ragbisty Brenta Nadena. Ten se v říjnu rovněž zapletl s kokainem a vyvázl s měsícem. Mandát už mezitím požádal o to, aby mu ADV umožnil absolvovat léčebný program.

„Z našeho pohledu měl být aplikován nový antidopingový ‚zákon‘ a výhodnější úprava pro sportovce,“ opakuje Haindlová. „Věřím, že prokážeme, že látka byla užita skutečně mimo soutěž. Tři měsíce a dva roky považuji za velký rozdíl...“

KAUZA V KOSTCE

■ Loni 13. prosince měl Jan Mandát pozitivní nález na kokain, resp. jeho metabolity.

■ Případ začala od 19. února projednávat Disciplinární komise extraligy ledního hokeje v čele s Viktorem Ujčíkem.

■ Disciplinární komise 3. března rozhodla o zákazu činnosti na dva roky s platností do 12. ledna 2023 (započtena byla doba, která uplynula od zastavení činnosti).

■ Boss Dynama Pardubice Petr Dědek ukončil Mandátovo působení v klubu. „Považuji to za obrovské selhání J. Mandáta. Facka pro všechny, kteří se snažíme klub posouvat a měnit k lepšímu. Neomluvitelná chyba a zklamání. Minulost. Konec,“ uvedl striktně.

■ Mandát se odvolal k Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury, která bude o jeho případu jednat dnes.