Gross o hledání nových posil Sparty: Nebudeme nikoho kopírovat. Dalším hráčům se nebrání

U ostře sledovaného kormidla zůstal, na palubě vítá pět nových pracantů. Trenér hokejové Sparty Pavel Gross (57) vyplouvá do své třetí sezony v korábu pražského klubu. Mužstvo z hlavního města v létě škrtlo deset jmen ze základní osy, aby v rámci rekonstrukce kádru vybudovalo tým se schopností sebrat titul. „Chceme hráče, kteří budou milovat svoji roli. Půjdou na oslabení a budou v něm nejlepší. To chceme,“ pronesl k současné strategii hlavní kouč.

Ve Spartě uvalili embargo na plácání se v příčinách posledního vyřazení s Kometou. Bouračka z letošního semifinále už hráče ani kouče nezajímá. „Minulost, kterou nezměníme. Udělaly se změny, musíme se dívat dopředu,“ vyřkl Pavel Gross úsečně po čtvrtečním nácviku v Holešovicích, kde se Pražané i s čerstvými zahraničními akvizicemi Markem Pysykem, Mikaelem Seppälou, Martinsem Dzierkalsem a Devinem Shorem připravují na novou misi s totožným cílem.

Jak probíhal z vaší pozice nábor posil pro Spartu?

„Neměli jsme vytipovaná konkrétní jména, ale typologii hráčů. Věděli jsme, jaké typy chceme, společně jsme se na ně podívali, tedy nejen trenéři. Hráče vidělo šest, sedm osob z klubu. Shodli jsme se, jestli ano, nebo ne. Případně jsme dál vyjednávali.“

Takže jestli tomu správně rozumím, přicházeli jste jako trenérský štáb za vedením s představou, jaké hokejisty žádáte pro svůj styl.

„Zaprvé styl, a pak role. Nechceme sestavit mančaft, kde si každý z dvanácti útočníků bude nárokovat přesilovku. Pak by bylo něco špatně. Chceme typologicky hráče, kteří budou milovat svoji roli. Když půjdou na oslabení, budou v něm chtít být nejlepší v lize. To chceme! Dostat takové hráče do týmu.“

A udělat Spartu tvrdší, důraznější?

„Chtěli jsme mít nejen fyzickou, ale i psychickou odolnost. To v každém případě. O tom zápasy i play off dneska jsou. Když jsme udělali tento krok, řekli jsme si, že to půjdeme zkusit. Přivedli se hráči, kteří jsou typologicky možná trošku jiní, ale zapadají do týmu.“

Přemýšleli jste při tom nad tím, že úspěšné recepty posledních mistrů z Brna a Třince stály hodně na kompaktní defenzivě?

„Ano, ale my nebudeme nikoho kopírovat. Je to tak, mužstva jako Třinec nebo Kometa byla vždy založená na výborných gólmanech i obraně. Zároveň mančafty, které měly v defenzivě nejvíc zblokovaných střel. V tom bychom se měli zlepšit, nikdy se nám do bloků moc nechce, což musím říct. Začíná se u útočníků, ale týká se to i obrany. A potom chytrost. Proti Brnu jsme nebyli chytří, pořád jako na houpačce, nahoru dolů. Už je to pryč. Minulost nemůžeme změnit, připravíme se na budoucnost.“

Už máte jasnou představu, kde v sestavě budete počítat s borci jako Devin Shore?

„Víme o každém hráči, že s ním počítáme. A taky to, kde bude v sestavě. V zápasech, kdy jsme je skautovali, jsme je viděli hodně. V tréninku si pak lajny musí sednout. Je to taková malá alchymie, jsme pozitivní, že bychom mohli dát formace dobře dohromady. Devin bude startovat s Řepou (Michalem Řepíkem) a Hyčmenem (Tomášem Hykou), mohlo by to fungovat. A kdyby ne, máme v hlavě alternativy.“

Takže jste se skladbou kádru aktuálně spokojený?

„Myslím si, že tu jsou dobří hráči. Jde o to, aby si vše sedlo. Jako trenéři máme nějaké představy, hráči by měli pomoct mančaftu. Budou nové lajny, ale já jsem pozitivní. Věřím, že to půjde dobře.“

Už nikoho dalšího na doplnění nehledáte?

„Konkrétní jména je teď těžké říct. Každé mužstvo je aktuálně živé, žádný kádr není uzavřený. Kdyby byla zajímavá možnost, neřekli bychom ne.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Nicméně jak zmiňujete, noví hráči si na sebe musí navyknout. Nebojíte se, že kdyby výsledky hned nevypadaly růžově, budete po dominanci z předchozího ročníku pod výrazným tlakem?

„Kdy tady není tlak?“

Nějaký je a bude vždy. Jen se s očekáváním a větším posilováním může násobit.

„Stejně jdeme do sezony a každého zápasu s tím, abychom vyhráli. To je naše nastavení v hlavách a v kabině. Soupeři budou vynikající, což víme, ale my budeme mít taky dobrý mančaft, popereme se s tím. Jsou věci, které neovlivníme. Umístění v tabulce? Ovlivníme, jak jsme připravení na zápas. A to je jediné.“

Bylo pro vás náročné loučit se s odcházejícími svěřenci?

„Je těžké rozloučit se s kýmkoliv. Kluci byli ve Spartě dlouho, ale udělalo se toto rozhodnutí, jedeme dál.“

Co změna u kondičních trenérů? Taky touha po změně?

„Vůbec ne! Náš kondičák se rozhodl jít jinou cestou, což nás mrzelo. Ale když jsou nahraditelní trenéři nebo hráči, tak i kondičáci. Snažíme se dohromady dělat práci, jak nejlépe umíme.“

Jak jste si minulý ročník vlastně interně vyhodnotili? Herně se vám vlastně skvěle dařil, než přišel náraz v semifinále s Kometou.

„Jsem rád, když to takhle vidíte. Mediální tlak po sezoně byl těžký a hodně kritický. Zapomnělo se, co jsme udělali v devíti měsících, vše se koncentrovalo na dva týdny a co se stalo s Brnem. Myslím si, že jsme hráli solidní hokej, dobře jsme se vyvíjeli. A to jsme si i řekli s hráči hned na prvním mítinku. Hodně věcí jsme udělali dobře, došli jsme daleko v Champions League. S Třincem jsme hráli pěknou sérii, pak se to nepovedlo.“

Posune vás negativní zkušenost?

„Jde o vývoj každé organizace. Člověk si myslí, že když to jde dobře, bude to tak pořád. Bude to i posun pro nás trenéry, ale hlavně pro hráče. Když porazíš Třinec, nic to neznamená, vyhrál si jenom čtyři zápasy, jinak nic. Zkušenost nám zůstane v hlavě, může mužstvo posunout.“

Dva roky ve Spartě, stav týmu i azyl v Chomutově

Předpokládám, že jste si důvody vyřazení podrobně vyhodnotili. K čemu jste došli?

„Ano, ale nechci o tom mluvit. Je to minulost, všichni z trenérského štábu a managementu jsme se nějakým způsobem shodli, udělaly se změny. Teď už se díváme jenom dopředu. Máme nové kluky, opustili nás výborní hráči, ale myslím si, že jsme jich taky dost dostali. Musíme začít znovu.“

Když jste zmínil vývoj u trenérů, jaký přerod proběhl u vás osobně za dvě sezony ve Spartě? Navíc po dlouholeté štaci v Německu.

„Každý den vás něčím obohatí. Každý zápas, trénink. Z toho vycházím. Koukám se i na ostatní, abych věděl, co jiné mančafty dělají dobře. Chceme se zlepšit, pro trenéry je to každodenní vývoj. Proto vidím jenom pozitivně všechny ty výměny, a jak na ně ostatní reagují. Je to dobrý. Každému trenérovi bych přál, ať se koukne za hranice. Je jedno, na jakém levelu. Fakt dobrá zkušenost.“

V jakém stavu jste po pauze našel svůj tým?

„Všichni jsou zdraví. České kluky jsme měli v přípravě na suchu už minulý týden. Máme nové kondiční trenéry, bylo to velmi dobré. Od pondělí jsme měli dobrovolné tréninky na ledě, od čtvrtka už jsou s celým mančaftem. Kluci jsou poctiví, makají, přišli dobře připravení na novou sezonu.“

Není komplikací, že v hlavní tréninkové aréně probíhá rekonstrukce chlazení, takže v Holešovicích trénujete v menší hale?

„Jsme rádi, že můžeme jít tam. Je mi spíš líto mladých kluků, kteří nemohou trénovat ve velké hale, což je škoda. Ale nedá se nic dělat. Musíme situaci vzít, jak je. V malé hale jsme trénovali už skoro celou minulou sezonu, je v ní dobrý led.“

V Lize mistrů vlivem nastalé situace však odehrajete dva zápasy v Chomutově.

„Bereme to. Jsou věci, které neovlivníme. Ani během sezony, ani během play off. Takhle to je, půjde o dva zápasy, připravíme se na ně, abychom obstáli. Čekají nás těžcí soupeři.“

Co očekáváte od extraligy?

„Zase silnou sezonu i mančafty. Trošku jsem se díval, nikdo nezůstal stejný jako v minulém roce. Někdo má deset, dvanáct nových hráčů. Máme silnou soutěž a těšíme se na ni.“