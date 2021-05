Mandátova arbitráž: Odročeno, verdikt nepadl. Co se teď bude dít dál?

Odročeno. Na týden. Sedm dní navíc dostal od Arbitrážní komise Národní sportovní agentury Jan Mandát a jeho právníci na to, aby prokázal, že kokain užil mimo soutěžní období, tedy ne v den zápasu. Musí dodat další důkazy. „Prokázali jsme, že metabolismus a jaterní funkce mého klienta jsou pomalejší než u běžného člověka. To bylo klíčové. Teď zbývá prokázat další okolnosti,“ říká pro Sport Mandátova právní zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová.

V prosinci měl pozitivní dopingový nález. V moči tehdy pardubického hokejisty Jana Mandáta byly nalezeny stopy kokainu. Nejdřív mu byla zastavena činnost, pak od hokejové disciplinárky vyfasoval nepodmíněný dvouletý distanc. Dva roky bez hokeje.

Tvrdý trest se nyní snaží Mandát zvrátit. Odvolal se k Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury. Hlavní bod obhajoby? Nový kodex Světové antidopingové agentury (WADA) platný od 1. ledna tohoto roku. Ten je totiž k užití kokainu shovívavější a maximální hranici trestu snižuje na tři měsíce.

Středeční jednání ale konečný rozsudek nepřineslo. „Řízení bylo odročeno za účelem doplnění dokazování. Požádali jsme o to my sami, chceme ještě předložit další důkazy. To zásadní, co jsme předložili, byl znalecký posudek, kterým se nám, věřím, podařilo prokázat, že zakázanou látku, v tomto případě kokain, tělo mého klienta metabolizuje déle, než je obvyklé. Látku tudíž prokazatelně užil mimo soutěž. Dodáme ještě další důkazy, které to podpoří,“ tvrdí Mandátova právnička Markéta Vochoska Haindlová.

Jaké další podpůrné fakty ještě vytáhnou? „Konkrétní být nemůžu. Potřebuji, aby všechny důkazy měla jako první komise, ne veřejnost,“ přidává Haindlová, známá coby šéfka České asociace fotbalových hráčů (ČAFH).

„Poskytli jsme panu odvolateli sedmidenní lhůtu k doplnění důkazů, protože problém nyní spočívá v tom, zda zakázaná látka kokain byla použita mimo soutěž. Jde o to, v jakém dni, v jakém čase. To je věc, kterou komise nyní musí řešit, respektive on musí prokázat, že to bylo mimo soutěž,“ řekl pro ČTK předseda komise NSA Jan Žák.

Podle něj Mandát určitý důkaz předložil, trest mu však zatím komise, v níž zasedal například i bývalý ligový fotbalista David Lafata, snížit odmítla. „Nemyslíme si, že je to něco, co by stačilo ho vyvinit. Výsledky znaleckého dokazování pana znalce nejsou úplně stoprocentní tak, abychom mohli na základě toho rozhodnout. Je to určitá indicie, a proto jsme ho vyzvali, aby ještě doložil další skutečnosti, další důkazy.“

Test, který Mandát s advokáty předložil, spočíval v užití paralenu a sledování délky odbourání paracetamolu jako účinné látky léku. „Prokázali jsme, že metabolismus a jaterní funkce mého klienta jsou pomalejší než u běžného člověka. To bylo klíčové. Teď zbývá prokázat další okolnosti, jak a kdy k samotnému užití tenkrát došlo,“ doplňuje Haindlová.

Z vyjádření před středečním stáním se dalo vycítit, že Mandátova strana počítá s kladným vyřízením věci a snížení trestu. To se zatím nestalo. „Důkazy jsme dali jasné. Věřím, že komise složená z kvalifikovaných odborníků to posoudí kladně. Nemůžu říct, jak to dopadne. Doufám ale, že prokážeme pravdu a trest snížíme, protože ten původní dvouletý je opravdu likvidační.“

A jak přijal odklad samotný pětadvacetiletý hokejista, který se k datu 12. května dost upínal? „Vzal to. Cítím z něj pozitivní náladu. Pořád máme týden na doplnění dokazování. Věřím, že už se to tolik neprotáhne,“ tvrdí Haindlová. Definitivně jasno by mělo být brzy. „Bude záležet na komisi. Očekávám, že další doplňování nebude nutné, rozhodnutí by tudíž mělo padnout v relativně krátké době.“