Hradecká éra po Růžičkovi? Zatím low-cost posily a povahově rozdílní kouči

Tým se zase mění. Už ne podle Vladimíra Růžičky, ale podle nároků Tomáše Martince. Znovu. Stejně jako v létě 2018, kdy se z něj stal hlavní trenér Mountfieldu HK poprvé. Takže krok zpátky? Přesnější je spíš jiným směrem. Jestli se šlo doleva, teď to bude doprava. Prostě jinak, odlišný směr.

S Růžičkou jste cítili závan starších časů, kdy dřív Mountfield pořizoval hvězdy Jaroslava Bednáře nebo Petra Koukala. Mluvilo se o finále, o velkém úspěchu. S koučem mistrů světa se takový závan na chvíli vrátil. Jenže už je zase pryč. Pod Martincem to zase bude spíš o chystání se na vrchol, který by měl časem přijít. Nemusí to být nutně hned, zato musí být vidět progres.

Odpovídají tomu i hradecké nákupy. Brankář Henri Kiviaho, obránce Graeme McCormack, útočník Christophe Lalancette – všichni ze Slovenska, všichni bez tabulkového odstupného. Stejný případ měl být i Colton Hargrove, ten by dorazil z Maďarska, jenže nečekaně ukončil kariéru. Z extraligy přišel pouze Petr Kalina ze Sparty, bek se slušným potenciálem, který ale postupně vypadával ze sestavy a potřebuje se rozjet někde jinde.

Součet? Proti někdejšímu bombastickému lovení reprezentantů se najelo na low-cost režim. „Tak bych to ale neviděl. Šetříme tak, jak by měl v téhle situaci asi každý,“ naráží na poslední sezonu bez fanoušků generální manažer Aleš Kmoníček. Ta další už s lidmi? Teoreticky ano. Ale teď je červen, nevíte, co se semele v září. Mountfield nechce bláznit.

„Ale není to pouze o tom, že bychom brali jen hráče, kteří byli levnější, nebo se na ně neuplatňovaly tabulky, spíš to byl jen jeden z důvodů. Jednali jsme i s hráči z Česka, jenže do poslední chvíle nevěděli, kdo nás bude trénovat a pro některé to bylo poměrně zásadní. Někdo byl zase nad naše finanční možnosti. Důležitá je i skutečnost, že chceme dát příležitost mladým odchovancům, kteří budou hrát v Kolíně, nebo našim nejlepším hráčům juniorského věku, kteří si výkony řeknou o zařazení do sestavy A mužstva,“ přidává generální manažer.

Pohled Pavla Ryšavého: Za tři roky žádný posun Když nebudeme počítat sourozence Klímovy, na soupisce Hradce je šest cizinců. Kdyby neohlásil konec kariéry Colton Hargrove, bylo jich sedm. Z pohledu koncepční práce? Naprostá katastrofa. Aby byl Hradec konkurenceschopný, musí si hráče koupit. V extralize ho čeká už devátá sezona a pořád si nevystačí sám, nedovede zapracovat vlastní hráče. Hloubku sestavě dodává zahraniční import. Znělo přitom hezky, když se v roce 2018 mluvilo o pětileté cestě, velkém zapracovávání vlastních hráčů. Jenže pak přišel zase kotrmelec, hurá za úspěchem! Zpětně jasně vidíte, že tohle rozhodnutí bylo špatně. Klub se za tři roky nikam neposunul, rozhodně není dál než v létě 2018. Tohle byla chyba. Mountfi eldu prospěje nejvíc klid, čas a hlavně trefa na kvalitní lidi.

V překladu to znamená, že ne každý se chtěl nechat dusit Vladimírem Růžičkou. A než se rozhodlo, že tým převezme zase Martinec, upsali se jinde. To byl případ i Radovana Pavlíka, který pod Milošem Říhou zazářil v reprezentaci. Radši vzal Kometu. Každopádně nová další éra Tomáše Martince by měla být o něco divočejší než ta první. Zpátky se s ním vrátil i juniorský mistr světa Petr Svoboda, znovu bude mít na starost obránce. Novinkou ale je, že druhého parťáka bude mít v Ladislavu Čihákovi, jenž do minulé sezony šéfoval Plzni. Teď bude Martincovou pravou rukou.

Spojení Martinec + Čihák by mělo fungovat kvůli velmi podobnému pohledu na hokej. Jejich týmy hodně bruslí, hrají agresivně, vysoko napadají, produkují aktivní hokej. Povahově se ale liší. První navenek působí klidněji, druhý je vulkán. „Láďa je impulzivní a důrazný. Má úplně jinou povahu než Tomáš, což je dobře. Tomáš je rozvážnější, chtěl jsem k němu někoho impulzivnějšího, zatím to vypadá, že je to trefa a vše funguje. Věřím, že to tak bude, ale ukáže až sezona,“ říká Kmoníček.

Co nakonec stálo za nepodařenou akcí Hargrove? Někdejší prospect Bostonu měl v AHL i lepší čísla než Anthony Camara, který tak pobláznil Pardubice. Mountfield s ním byl v kontaktu už od ledna, ale Američan se upsal maďarskému Fehérváru. Klub si hýčká pár cizinců, které zaplatí nadstandardně i z pohledu extraligy.

Jenže Fehérvár v bývalé EBEL vypadl v prvním kole a Hargrove dál už pokračovat neměl. „Sám se ozval, jestli máme ještě zájem. My ho měli, protože on je typ hráče, který nám chybí, je důrazný v předbrankovém prostoru, rychlý, umí dát gól. Byl by velkým oživením, takže jsme se domluvili a podepsali smlouvu,“ přibližuje Kmoníček.

Útočník jen klubu oznámil, že se na konci července za mořem žení, takže dorazí na přípravu o něco později. Nakonec své rozhodnutí otočil úplně jinam. Řekl, že končí kariéru. „Rodina manželky má realitní kancelář a on se rozhodl usadit, nevracet se do Evropy. Byl tady dva roky sám bez své budoucí ženy. Pro nás je rozhodně lepší, že se taková věc stala teď, ne v srpnu.

Teď máme prostor si buď někoho najít, nebo počkat, až se objeví někdo, kdo je pro nás vhodný a v našich finančních možnostech,“ dodává hradecký generální manažer. Začíná tedy další éra v Hradci. Trpělivější? Uslyšíte věty o dlouhodobé práci? S Tomášem Martincem na lavičce se to tak tváří.