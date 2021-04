Čihák o Plzni či koncepci Hradce: Mládež je směr. Naťukla ho i Sparta

Sedm let na střídačce prvního týmu Plzně, tři sezony ho vedl coby hlavní trenér. Teď se 39letý Ladislav Čihák stěhuje ze západu do východních krajů, kde bude sice jako trenér nový, ale kde to taky dobře zná.

Ani z pracovního hlediska se pro něj tolik nezmění. Západočeši za jeho éry zabudovali do extraligového mužstva zástupy odchovanců. Hradecký šéf Tomáš Martinec chce navázat na podobnou koncepci, jakou už v Mountfieldu jednou prosazoval.

Už když jste se loučil v Plzni, pousmál jste se při poznámce Sportu, že místo na Šumavu pojedete na letní přípravu do Krkonoš. Hradec Králové vstoupil do hry hodně rychle. Jak se celá věc seběhla?

„Po vyřazení z play off jsme se v Plzni sešli s Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem. Bylo to v pondělí. Na schůzce jsme řekli každý svůj pohled na věc, poděkovali si a v klidu spolupráci ukončili. Sdělili mi důvody, vyříkali jsme si to a vlastně ještě ten den, jakmile to Plzeň pustila ven a vyběhlo to v médiích, mi volal z Hradce Králové (generální manažer) Aleš Kmoníček a řekl, že by o moji práci měl zájem.“

Odpověděl jste mu hned?

„To ne, protože všechno bylo hodně čerstvé. Ale přijal jsem to s tím, že bych chtěl chviličku počkat. V průběhu toho týdne proběhlo pár dalších telefonátů a v pátek do toho vstoupila ještě jedna nabídka.