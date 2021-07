Kirk nevyšel, Hradec má zabijáka z Finska: hrál s Eichelem, obdivuje Jágra

Liberecký zadák Tomáš Hanousek se řítí do střetu s kapitánem Hradce Králové Radkem Smoleňákem • Pavel Mazáč / Sport

Na samotný závěr druhého zápasu čtvrtfinále se hokejisté Liberce i Hradce Králové do sebe pustili • Pavel Mazáč / Sport

V zámoří strávil Ahti Oksanen pět sezon, v té poslední pendloval mezi farmami New York Rangers • Profimedia.cz

Může to být zlatá tečka pro projekt Mountfield HK International. Hradec přes léto mění tým, nakupuje převážně v cizině, přivedl už pět zahraničních hráčů. Byl nachystaný, že uloupí hvězdu posledního MS v Lotyšsku, jenže byla dobrá až moc. Prostředky na výjimečného hráče mu ale zůstaly. Takže? Plácl si s bombarďákem Ahtim Oksanenem. Zářil ve finské lize, teď by se mohl prosadit v Česku. „Baví mě střílet góly,“ říká urostlý útočník, který obdivuje Jaromíra Jágra.

Mountfield by klidně mohl postavit delegaci na letiště. Do Prahy mu postupně přistává nový tým. Už si odtamtud odvezl brankáře Henriho Kiviaha a útočníka Christopha Lalancetta. Ještě pár takových příletů bude, aby 19. července vyrazil Hradec v kompletním složení na led. To platí i pro bombarďáka Ahtiho Oksanena. Finský jazyk, brzy Ruzyně!

Každý v extralize sní, že se jednou trefí jako Libor Zábranský s Peterem Muellerem: hrábnete ven a přivedete eso. Jednoho výrazného cizince Hradec lovil už delší dobu. Podle informací deníku Sport měl pečlivě vyskautovaného Liama Kirka, který se stal v dresu Velké Británie hvězdou posledního mistrovství světa. Byl nejlepším střelcem a patřil do ideální sestavy šampionátu. Jenže z toho se nakonec vyklubal problém. Byl dobrý. Až moc.