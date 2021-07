Krejčí a Olomouc: Přínos by byl obrovský, ví kouč. Kdy bude jasněji?

Ne, fakt to není jen zbožné přání. Olomouc opravdu pracuje na tom, aby David Krejčí oblékal v příští sezoně její dres, ačkoli to klubové vedení zatím nechce moc komentovat. „V tuto chvíli ne. Počkejme pár dní, nezlobte se,“ omlouvá se generální manažer Erik Fürst. Krejčí, se kterým jsou Hanáci podle informací Sportu již delší dobu v kontaktu, stejně jako s jeho agentem Františkem Tauschem, je nyní na dovolené. O jeho budoucnosti bude jasněji příští týden.

Téměř přesně na den před deseti lety slavil David Krejčí na náměstí ve Šternberku zisk Stanley Cupu a řekl: „V NHL bych chtěl hrát zhruba do pětatřiceti.“ Tři roky nato se na tamním hradě oženil s americkou manželkou Naomi. Nyní je možné, že se na Hanou vrátí.

Krejčímu je právě pětatřicet a řeší budoucnost. Jak Sport informoval už včera, velmi pravděpodobně nepřipadá v úvahu nic jiného než dvě možnosti: Boston, nebo Olomouc.

„Nechtěl bych předjímat, jestli to dopadne, nebo ne. Jsme připraveni na všechny možnosti,“ říká opatrně jednatel a trenér moravského klubu Jan Tomajko. „Ale vůbec není namístě řešit, jestli bych ho bral. To je snad jasný,“ usmívá se muž, jenž se coby čtyřnásobný extraligový šampion a dvojnásobný mistr světa ve čtyřiatřiceti rovněž vracel dohrát kariéru domů.

Mora umí čas od času přivést zajímavé jméno, které osvěží soupisku a potěší fanoušky. V kádru má zkušeného Rostislava Olesze, dřív to byl třeba Zbyněk Irgl, Pavel Skrbek, Pavel Patera či Ivan Majeský. Ale při vší úctě ke všem zmíněným personám s parádním životopisem, Krejčí je jiná liga. Navíc odchovanec se vztahem k regionu. Vzhledem k tomu, že dřív nevyšel příchod Jiřího Hudlera, který si někteří příznivci bláhově vysnili, byl by tohle ještě mnohem lepší bonus.

„Často se dívám na Boston a musím říct, že David pořád patří mezi tahouny týmu a nejlepší hráče celé NHL. Naposledy měl výbornou formu a vysoký ice time, takového hokejistu by chtěl každý,“ podotýká Tomajko.

Jasněji by mělo být příští týden, až se Krejčí vrátí z dovolené, ale už teď je jasné, že Olomouc rozjela vysokou hru, ve které však může pouze získat. Buď její kádr zkvalitní plejer prvotřídní světové kvality, nebo půjde do nového ročníku se stávajícím mužstvem. Soupiska je takřka hotová.

Pokud by nicméně vyšel vysněný příchod, asi by manažer Erik Fürst s koučem Tomajkem a kolegou Zdeňkem Motákem ještě na trhu reagovali. V kancelářích staré plecharény, která v současnosti dostává novou ocelovou střechu za 32 milionů, se přemýšlí nad tím, zda by ke Krejčímu neměl do elitní lajny přijít ještě další šikula. Podobně naladěný hokejově i mentálně.

Komplexní centr už neřeší peníze, ale aby měl ze hry stále radost. Je jasné, že by to na ledě chtělo někoho, s kým si vyhoví. Před devíti lety při výluce NHL to byl v Pardubicích kamarád a jeden z nejlepších techniků Aleš Hemský, teď to bude pořádný oříšek. Výzva pro management.

„Samozřejmě by to nebylo jednoduché, musel by se mu najít typ, se kterým by si rozuměl,“ ví bývalý útočník Tomajko. „Ale celkový přínos by byl obrovský. Všichni se od něj mohou neskutečně hodně naučit. Kdybych já byl mladej v kabině, hltal bych takového spoluhráče.“

Vyloženě by ho „žrali“ i fanoušci, kteří se návratu na zimák nemohou dočkat. Předchozí play off, kde „kohouti“ ukončili sezonu Plzni a pak ve čtvrtfinále trápili Spartu, bylo bez jejich hlasité účasti netradičně smutné.

„David by byl pro lidi vzpruhou. Doufám, že se stadiony zase zaplní. Když jsem viděl finále fotbalového EURO, tak mě to nabilo energií. Snad už to taky budeme zažívat,“ přeje si Tomajko.

