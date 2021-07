Krejčí čeká na podpis v NHL. Má ale jasno: buď Boston, nebo Olomouc!

Boston nosí v srdci. Za patnáct sezon v NHL jinde nehrál. Ale to se může změnit. „Boston miluju. Je to můj domov. Ale uvidíme, co se stane,“ pravil David Krejčí. Během kariéry už s Bruins třikrát prodloužil smlouvu, ještě než mohl vstoupit na trh volných hráčů. Letos této situaci čelí znovu. Nejvíc ze všeho by si přál zůstat, kde je. Ale není vyloučen ani jeho návrat domů. Ze všech evropských klubů, které se o pětatřicetiletého centra ucházejí, pro něj totiž podle informací Sportu přichází v úvahu jediný. Tím je Olomouc. V článku iSport Premium si přečtěte, proč by český veterán v případě konce v Bostonu zamířil v Evropě jedině na Hanou.