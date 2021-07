Nahodil: Krejčí je absolutně komplexní hráč, posunul by celou Olomouc

Lukáš Nahodil by byl z příchodu Davida Krejčího do Olomouce nadšený • Koláž iSport.cz

V sezoně 2012/13 zblízka sledoval, jak David Krejčí válí po boku Aleše Hemského v dresu Pardubic. Lukáš Nahodil (32) jejich umění obdivně sledoval, přestože (nebo možná spíš právě kvůli nim) toho tehdy moc nenahrál. Nyní olomoucký centr věří, že se Krejčího kariéra s tou jeho znovu protne. „Pro Moru by to byla fantastická zpráva,“ vypráví pro iSport.cz z dovolené v Chorvatsku.

Krejčího znáte, tak můžete říct, co by takový spoluhráč přinesl...

„Znám ho malinko, protože v té době jsem v Pardubicích moc nehrával, ale přesto můžu asi v klidu říct, že by se zařadil mezi úplně největší hvězdy extraligy. Má neskutečné množství zkušeností z nároďáku, NHL, Stanley Cupu... To jsou věci, které u nás až na Rosťu Olesze nikdo nemá. Byl by to obrovský přínos pro celou Moru, pro tým do šatny a určitě i pro soutěž.“

Jak na něj vzpomínáte z ročníku 2012/13, když nastupoval v lajně s Alešem Hemským?

„V první řadě se mi vybavuje jedna věc: že je to absolutně komplexní hráč. Mohl hrát přesilovku pět na tři i oslabení pět na tři. Má neuvěřitelný přehled, přišlo mi, že s Alešem byla jejich spolupráce chvilkami až nadpozemská. Rozuměli si na ledě i mimo něj. Byla radost se dívat na dva hračičky s pukem. Až v tu chvíli jsem poznával, co znamená klasická česká chytrost a ryzí hokejovost. Ukazovali to na každém tréninku, v každém zápase. Fakt zážitek.“

Vy jste taky technický centr a pravák...

„Spíš bych se měl bát o místo, pokud k nám David opravdu přijde, ne? Asi tak nějak bych zhodnotil naše srovnání...“ (smích)

Dle reakcí fanoušků by to i pro ně byla bomba.

„Samozřejmě. Doufám, že už se nebude dít to, co bylo ve světě poslední měsíce. Věřím, že se vše bude vracet do normálu a fanoušci už budou moct na stadiony. Kdyby tak famózního hokejistu vídali v každém kole na vlastní oči, byla by to pro ně taková odměna za trpělivost. Ale nejen pro ně.“

I pro vás?

„Jo, opravdu je radost s takovým hokejistou hrát. Bylo by to fajn.“

A mladí kluci zas budou mít ke komu vzhlížet, jako to bylo dřív třeba se Zbyňkem Irglem, že?

„Pro ně by bylo úplně fantastické, kdyby se mohli učit od takové kvality. Ale tohle platí i pro nás starší, i my můžeme nasbírat spoustu cenných poznatků.“

Například?

„Třeba buly, které David jako centr zvládá skvěle. Tohle všechno se dá odkoukat, stejně jako práce mimo led. Mě třeba určitě taky zajímá, jak se některé věci dělají ve špičkové organizaci v Americe. Člověk dostane zase nový obzor, přínos by to byl opravdu pro úplně všechny v klubu.“

Myslel jste to tak, že Krejčí může pomoct v klíčových detailech, které pak Olomouc posunou třeba do semifinále?

„Přesně tak, ve vyrovnaných sériích už rozhodují ty nejmenší detaily, drobnosti, které třeba nejdou tolik vidět. Poctivá příprava nebo jedno dobré buly v útočném pásmu může překlopit zápas úplně jinam. Posunulo by to celou extraligu, kéž by to dobře dopadlo.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE