Mercedes? Krejčí je spíš bentley. Jak s hvězdou (ne)změnit Olomouc

Nadšení bojovníci. Podceňovaná jednotka, co dodržuje systém a dře do úmoru. Olomouc má poslední roky stejnou pozici: kousavé a herně disciplinované mužstvo. Hrát proti němu není úplně med. Nakonec dopadne vždycky lépe, než čekáte, čtyřikrát za sebou končila základní část na pozicích pro play off. Jen jedno jí celou dobu chybí, aby mohla vyletět ještě výš. Mercedes.

Tenhle termín se vžil už v době, kdy klub trénoval Zdeněk Venera. Hanáci produkují hokej na hraně sebeobětování, to má klub od postupu do extraligy v roce 2014 tak nějak v DNA. Jen mu schází bodový lídr, eso, hvězda ligy, která překlopí vyrovnaný zápas na jeho stranu. David Krejčí , který se vrací domů z Bostonu, takovou moc má.

Měl by ji mít i tady, pokud do sebe všechno zapadne.

Venera kdysi hráči takové kategorie říkal „hráč mercedes“. Stačil jeden nadstandardní borec, který by všechno ještě oživil, povznesl... „David Krejčí je ještě víc, spíš bentley! Co by za něj daly jiné kluby NHL a on přijde do Olomouce,“ s úsměvem od ucha k uchu vypálí Jan Knotek, třiatřicetiletý centr. S klubem postoupil do nejvyšší soutěže, od té doby se z něj nehnul. Posbíral tady 136 bodů, nikdo od návratu klubu do extraligy nezvládl víc.

Cítíte z něj obrovské nadšení, když mluví o Krejčím. Rozzáří se, svítí. Ne, není to přehnané, stejně k akci léta přistupuje zbytek týmu. „Strašně se těším. Pořád si říkám, že to až není možný, že takový hráč bude u nás. Myslím na to každý večer, nelžu,“ vypráví. „Nezdá se mi to, že takový hráč dorazí do Olomouce? Nemůžu se dočkat,“ pokračuje.

Jen si to řekněte třikrát za sebou. Nahlas a pomalu. Akce léta? David Krejčí do Olomouce. Žádná Sparta, Třinec, Pardubice. Bohatí a mocní na tenhle příchod neměli páky. Hvězda Bostonu se vrací domů, nikam jinam, tečka.

Před Krejčím prostě nechceme vypadat špatně

Chvíli se řešilo, jestli mu klub dovede ještě nějakého zabijáka na křídlo. Nevypadá to, poradí si z vlastních zdrojů. Dá se čekat, že s Krejčím začne Jan Káňa, útočník s potenciálem dávat 15 až 20 gólů. S centrem světové úrovně jich nasází kolik? 25? 30? „Přichází hráč, který toho dokázal hrozně moc. Jako trenéři mu budeme chtít vytvořit takové podmínky, aby jeho výkonnost byla na vysoké úrovni a on nám zvedal i ostatní kluky kolem sebe,“ tvrdí kouč Zdeněk Moták.

Když slyší, že s Krejčím bude Olomouc najednou atraktivnější, zajímavější pro celou extraligu, reaguje svým tradičním nadhledem: „Myslím, že jsme atraktivní mužstvo pořád, ne?“ Pak se hned pousměje. „Každý návrat hráče z NHL, který chce hrát v Česku, v klubu, kde vyrostl, znamená velkou událost. Před rokem přišel Roman Polák do Vítkovic, teď David do Olomouce. Je to skvělá zpráva pro ligu i pro lidi, že takoví hráči se chtějí vracet a působit tam, kde začínali,“ ví, že to bude velká událost.

Olomouc se ocitne v novém světě. Každý se bude zajímat, jak si s Davidem Krejčím vede. Kdo vedle něj válí na křídle. Jak se s ním tým zvedá. Nepřichází veterán, který končí kariéru, ale centr, který i ve 34 letech hrál důležitou roli v Bostonu a měl by ji dál, kdyby sám chtěl.

„Nebudeme pod tlakem. Naopak nás to ještě vybičuje. Když dorazí hráč jako David Krejčí, my prostě před ním nebudeme chtít vypadat špatně,“ má jasno Knotek. A když někdo bude hledět na posilu z NHL jako na svatý a krásně vymalovaný svatý obrázek? „Čím dříve se toho zbaví, tím to bude lepší,“ ví Moták.

V tom je totiž možná jediné nebezpečí. Olomouc je v extralize úspěšná díky svému způsobu hokeje. Nesmí se úplně měnit. Nesmí jet stylem všechno na Krejčího. Pak by to byl horší tým s nejlepším hráčem. „My bychom chtěli, aby se náš výkon zvedl. Ale je tam dvacet lidí, každý v mužstvu má svoji roli. O každém platí, že když svoji roli přijme a dělá všechno pro mužstvo, je to fajn. Pokud se tohle naplní, s Davidem se zvedat budeme,“ věří hlavní kouč.

Pak se dostane vlastně znovu k mercedesu. „My potřebujeme góly. Herní projev je kvalitní, byl kvalitní i v poslední sezoně. Měli jsme ale nejméně vstřelených branek a nejhorší přesilové hry. Tohle je aspekt, který potřebujeme zvednout. Když to vyjde a dál zůstaneme kousaví, pořád stejní, jak jsme se prezentovali v minulých sezonách? Věřím, že půjdeme nahoru,“ zdůrazní.

Průměrně dávala Olomouc jen 2,02 gólu na zápas a s využitím přesilovek se trápila na hodnotě 12,2 procent. Pro srovnání? Nejlepší Sparta se pohybovala na 3,73 gólech na zápas a využila čtvrtinu všech přesilovek.

Sem Krejčí Olomouc těžko vytáhne, ale zlepšit by se s ním měl tým výrazně. „Vždycky je co okoukat, jsem centr, on je pro mě jedním z těch největších vzorů, když si promítnu takové ty chytré střední útočníky. V NHL byl mým nejoblíbenějším hráčem. Když jsme postoupili s Olomoucí do extraligy, šel s námi jednou na led, byl to zážitek,“ nemůže se už dočkat Jan Knotek, až zámořský import dorazí na Hanou. Plus hned doplní: „Nebude to stát jenom na něm, nemůžeme jenom koukat, co zařídí. Taky k sobě potřebuje hráče. Dost toho udělá, vymyslí, ale zároveň když ostatní kolem něj budou dál makat, vedle Davida Krejčího vyrostou.“

Můžete se těšit na změnu. Olomouc by díky svému novému prvnímu centrovi mohla být jednou z atrakcí extraligy.

