Krejčí v Olomouci: Překvapil i nás. Jako tvůrce hry bude top, říká expert

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou přestup léta. Postaral se o něj David Krejčí, který se po 20 letech vrátil na místo, kde s tímto sportem začínal, tedy do Olomouce. Jakou stopu v Bostonu zanechal? A bude v Česku vyprodávat haly stejně jako Jaromír Jágr? Zahraje si ještě někdy v kádru Bruins? Nejen na to jsme se zeptali hokejového experta deníku Sport Pavla Bárty.

Návrat do Extraligy už v 35 letech. Krejčího rozhodnutí zvolit olomouckou cestu zaskočilo nejen fanoušky, ale dokonce i experty.

„Myslím, že to hodně lidí překvapilo. Musím přiznat, že i nás. Předpokládali jsme, že půjde o nějaký větší klub. Pokud ne v Čechách, tak v Evropě, například ve Švýcarsku. Postupně odpadávali různí kandidáti a nakonec vykrystalizovala jediná možnost – Olomouc. Má to svou logiku. David pochází ze Šternberka, v Olomouci se naučil hrát hokej. Nikdy tam ale jako dospělý hráč pořádně nepůsobil, během výluky hrál v Pardubicích. Je to velká pecka,“ říká nadšeně hokejový expert Sportu Pavel Bárta.

„Je skvělé, že se takto rozhodl a že si chce zahrát doma, i kdyby to měla být jen necelá jedna sezona. Je to obrovská událost nejen pro Olomouc, ale pro celou extraligu,“ dodává.

Jak se celá dohoda rodila a jak vlastně vypadaly Krejčího priority? „Končila mu smlouva a byl na křižovatce, co dál. O peníze už mu tolik nejde. Bral přes sedm milionů dolarů a myslím, že by byl ochoten i hodně slevit. Ale s Bostonem, který pro něj byl první volbou, k dohodě nedošlo. A druhou preferovanou možností byla česká extraliga konkrétně s Olomoucí. Měl pro ni i rodinné důvody. Myslím, že další klub v NHL byl až poslední na řadě.“

Je možná varianta že se Krejčí vrátí na play off NHL do Bostonu, jak nazačil v rozhovoru pro iSport Premium jeho otec Zdeněk Krejčí?

„Myslím, že to reálné je. Záleží na tom, jestli se podaří najít nějakou kličku. Bylo by to složitější z hlediska současných pravidel. Protože když Krejčí podepíše Olomouc, tak by v případě návratu musel projít waiver draftem, kde přednost dostávají slabší týmy. Ale možná s tím Boston kalkuluje, že pravidlo nějak obejde. Mluvil jsem s několika lidmi kolem NHL a ti předpovídali to samé. Zatím je dost času na řešení, představit si to určitě dokážu,“ tvrdí Bárta.

Kladno vsadí na kanadský styl! Pomoci k tomu má šest zámořských posil i trenér Paul

Přestup je podle něj unikátem. „Málokdy přišel do ligy takový hráč, v tak dobrém věku, formě, kondici a pozici… Možná někdy během výluky, ale na trvalejší dobu se to snad kromě Martina Straky nestalo. Jde o opravdu výjimečnou událost. Samozřejmě nezáleží jen na něm, on sám o sobě nic nevyhraje, potřebuje spoluhráče… Olomouc nemá špatné mužstvo, není to ale úplně top tým. Uvidíme, jak to bude klapat.“

Přitáhne David Krejčí na stadiony víc fanoušků? „Tahákem bude. Ačkoliv zrovna Olomouc byla neatraktivní soupeř, na něhož nechodilo moc lidí. Ale určitě to pomůže, když bude hrát venku, a věřím, že lidí přijde co nejvíc.“ Je možné i vyprodávání hal, které nastalo například v případě návratu Jaromíra Jágra? „Ta možnost tady je. Pokud budou moci diváci chodit, tak samozřejmě. Zvlášť, když se na ledě potkají s Jardou,“ komentuje Bárta možné střetnutí legend.

Co extraliga akvizicí Krejčího získává? „Je geniální, chytrý hráč. Nezištný, pokorný, ale vynikající tvůrce hry. Záleží, jak spoluhráči budou umět využívat jeho šancí. Jak on bude v pohodě, nebo jak ho hra bude bavit, když to úplně nepůjde, protože NHL je přeci jen jinde. A tady ta úroveň není taková, tudíž to někdy může skřípat, ale jako tvůrce hry bude ten top,“ uzavírá Bárta.

Jakou stopu David Krejčí zanechal v Bostonu a zda může Olomouc s novou posilou bojovat o extraligový trůn sledujte ve videu v úvodu článku.