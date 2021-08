Nejdřív Sobotkova svatba, pak návrat do akce. Řepík se už ladí na sezonu

Předpokládám, že jste se už těšil zpět do akce, nebo ne?

„No jasně. Přestávka byla dlouhá. Už více jak čtrnáct dní jsme v tréninku, takže na první zápas jsme se dost těšili. Samozřejmě byly trošku těžší podmínky. Bylo velké vedro a pro některé z nás to byl první zápas, ale jsme rádi za výhru.“

A jaká byla odveta s Motorem?

„Nepřijeli v úplně nejsilnější sestavě. Hráli jsme dost na puku a u nich ve třetině, ale možná nám chyběly některé momenty, třeba tlak do brány. Hodně jsme to hráli po mantinelech, točili, žádná velká efektivita z toho nebyla, ale nějaký účel to splnilo. Dostali jsme se trochu do hracího tempa. Doufám, že to bude ještě lepší v dalších zápasech.“

Mrzí vás, že nepřijeli donedávná spoluhráči Lukáš Pech a Jan Piskáček, nebo si říkáte, že bude ještě dost času v sezoně se potkat?

„Oni teď hráli několik zápasů za sebou, tak je jasné, že taky dostali volno. Bylo by hezký kluky potkat už teď, ale myslím si, že si toho s nimi ještě dost užijeme v sezoně.“

Lajnu opět tvoříte s Romanem Horákem a Vladimírem Sobotkou . Bylo už nyní proti Motoru cítit, že se na ledě znáte?

„Řekl bych, že už víme, co od sebe čekat. Samozřejmě timing ještě není úplně ideální. Hráli jsme první zápas, ve kterém se to navíc dost točilo, protože nám vypadl na poslední chvíli kvůli zranění Kašička (David Kaše). Nehráli jsme celý zápas spolu, jako kdybychom měli plný počet hráčů.“

Řekl byste, že už se z vás stali velcí parťáci i mimo hřiště a kabinu?

„Myslím si, že jo. Rozumíme si v kabině, na ledě, i mimo něj, což je myslím dost důležitý. Občas se sejdeme i mimo led a to pomáhá i výkonu na hřišti.“

Důkazem tmelení je určitě i vaše účast na svatbě Vladimíra Sobotky. Předpokládám, že veselku už jste dokázali vstřebat, viďte?

(směje se) „Jo, tam jsme si to hodně užili... Bylo to před začátkem přípravy na Spartě, takže bylo příjemné se takhle sejít.“

Jak se vám zatím zamlouvají nové posily Sparty?

„Kluci zapadli výborně. Hrají dobře, všichni to jsou dobří bruslaři a silní na puku. Chlápa (Filip Chlapík) teď dával dva góly. Doufám, že to ještě vylepšíme a v sezoně budeme silní.“

A Erik Thorell? Pokud vím, už jste švédského spoluhráče vytáhli poznávat hlavní město, že ano?

„Erik je super kluk. Myslím si, že zapadl dobře. Dá se říct, že všichni v kabině mluvíme anglicky, takže to pro něj není takový problém. Neříkám, že by byl nějak zalezlý v rohu, snažíme se s ním nějak komunikovat. Vzali jsme ho na večeři, aby zapadl mezi nás, v čemž bych řekl, že nebude problém. Je to výborný hráč. Věřím, že nám to bude klapat.“ (usmívá se)

O místo v kádru pořád bojuje dost mladých hráčů. Vidíte na nich správný zápal?

„Mladí kluci hráli fantasticky. První zápasy jsem moc neviděl, ale proti Motoru hráli fakt výborně. Je to jenom dobře pro nás i pro český hokej. Záleží jen na nich, jak se ukážou a jak budou na sobě dál pracovat. Když budou hrát dobře a dál se vyvíjet, tady budou mít dveře otevřený.“

Ještě dva zápasy a začíná vám první vrcholná akce sezony – Liga mistrů. Těšíte se hodně na mezinárodní měření sil?

„Bude to lepší než přípravné zápasy. Dá se říct, že už půjde o hodně a hrajeme proti výborným soupeřům. Může nás to i připravit na extraligu. Samozřejmě se i na Ligu mistrů zaměřit, chceme hrát dobře a dostat se ze skupiny. Nebude to jednoduchý, ale uděláme maximum. Myslím si, že je to super, když se takhle můžeme poměřit s jinými ligami.“

