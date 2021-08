Motor vs. Sparta: Bitky, fanoušci, góly Gulaše a Hrachovina v nemocnici

Fanoušci. Konečně! Na první domácí zápas Českých Budějovic v sezoně dorazilo do Budvar arény 2067 diváků. Tolik jich na tribunách nebylo od září minulého roku. Soupeřem Motoru byla Sparta. Mělo jít o přátelský zápas, slovo přátelský si ale rovnou škrtněte. Spíš to vypadalo, jako by se v srpnu hrál sedmý zápas finále play off. K vidění byly drsné zákroky, rvačky, ale i hezké akce a góly. Pražané nakonec urvali výhru 3:2.

Létaly jiskry, a tak zážehový motor blafnul. Od první třetiny viděla návštěva v Českých Budějovicích zápas, který bavil. Lépe do něho vstoupila Sparta, která po první třetině díky gólům tandemu Jan Buchtele – Miroslav Forman vedla 2:0. Věci se začaly dít ve druhé třetině. Branky nepadly, začaly ale létat pěsti.

Všechno odstartovala bitka mezi Gabinem Villem a Ondřejem Miklišem. „Začalo to jednou strkanicí, pak už to jelo. Všem jde o místo v sestavě, každý se chce ukázat. Fakt se jelo na krev, to pak občas přijdou i bitky. Navíc ti lidi na tribunách… celý rok jsme hráli před prázdnými tribunami, to pak stačí pár stovek lidí a jsme ve varu,“ usmíval se po utkání Forman.

Do Budvar arény si v parném letním srpnovém dni našly cestu přes dvě tisícovky fanoušků, kteří vytvořili letnímu duelu parádní kulisu. „Atmosféra byla skvělá, doufejme, že povolí i plný stadion. Moc se těším na to, až tady bude plný barák,“ povídal pak Lukáš Pech, který podruhé oblékl dres Motoru. Hned se postavil proti týmu, jehož barvy hájil posledních osm let.

Nebylo divu, že hlouček sparťanských fanoušků několikrát vyvolával jeho jméno. Nechybělo moc, aby se Pech zapsal i mezi střelce večera. Tutových příležitostí měl několik, ani jednou ale síť nenapnul. „Tolik šancí nemívám ani v tréninku. Byl jsem zbrklej, byly to moje chyby. Poslední tutovku mi z prázdné branky vytáhl obránce,“ kroutil hlavou 37letý forvard, který vytvořil tandem s Milanem Gulašem

Ten si souhru s Pechem hodně chválil. Gulaš naskočil na ledě Motoru jako domácí hráč do utkání poprvé po devíti letech. A hned se dvakrát trefil. Když fanoušci nadšeně vyvolávali jeho jméno, byl naměkko. „Strašně si to užívám. Po devíti letech jezdím na zimák na kole, mám tu spoustu kamarádů. Je to do jisté míry i trochu svazující, hlavně je to ale obrovská motivace. Jsem doma, tohle mě žene neskutečně dopředu,“ přiznal.

Kaňkou zápasu bylo zranění domácího gólmana, letní posily Dominika Hrachoviny . Toho před brankou nešťastně sestřelil útočník Sparty David Vitouch. A strhla se další mela. „Tohle do sebe přesně potřebujeme dostat. Bojovnost, tvrdost. Dokázali jsme se porvat jeden za druhého, zastat se. Musíme dostat tvář. Opravdu chyběla jen výhra, aby byl ten zápas stoprocentně skvělej,“ přidal Gulaš. Hrachovina musel střídat, do nemocnice odjel s podezřením na otřes mozku.

„Prohráli jsme, ale zápas pro nás splnil účel. Nastavili jsme si tady určitou cestu, po které jdeme. Utkání jsme odehráli velice dobře, byly tam přesně věci, které jsme potřebovali. Mělo to velké tempo, plnili jsme, co jsme si řekli. Drželi jsme systém, bohužel jsme neproměňovali šance,“ doplnil Gulaš, který dal první gól za Motor od ledna 2012. Dvěma brankami srovnal na 2:2, v přesilovce pět na tři ale výhru Sparty trefil Buchtele.

Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky: 47. a 53. Gulaš - 5. a 55. Buchtele, 6. M. Forman.