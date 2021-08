Musil za Pardubice rozpáral rodinu. Sestava? Z 80 procent, řekl Král

Poprvé se Adam Musil potkal s bývalými parťáky. Sice šlo pořád jen o přípravu a Liberec nenastoupil v nejsilnějším složení. Hattrick při výhře 5:3 se nikde počítat nebude, možná pomůže jen k dobrému pocitu, že se opravdu v Pardubicích zabydluje a dávno už přerostl roli rafana, který má soupeře hlavně štvát. Když ale šel po utkání pozdravit kamarády, stejně to schytal.

„Vůbec nic špatného ti nepřejeme. Jen ať ti sekne v zádech, nebo tak něco,“ s úsměvem na něj halekal liberecký kustod. Od bývalých parťáků pak slyšel hlášky typu, že to opravdu přehnal, když jim dal gól i bekhendem. „Jsem rád, že mi to tam padlo. Ale mám trochu smíšené pocity, Liberec je taková moje rodina,“ vykládal pak útočník po zápase.

Dynamo pořád ještě není kompletní, takže zůstává otazník, jak se poskládají všichni ofenzivní hráči do čtyř formací. Každopádně se rýsuje spolupráce Ondřeje Romana s novými křídly Davidem Ciencialou a Robertem Říčkou, to vypadá jako první jistota pro extraligu.

A dál?

Musil by mohl vést první formaci, pak je otázka, koho k němu. Všechno totiž ještě závisí na tom, jak bude vypadat souhra s Robertem Kousalem, který ještě nehrál ani zápas. Střelecký apetit zůstal Anthony Camarovi, který dal Liberci zbylé dva góly, místo bude mít i Matěj Blümel. Pozici v prvních útocích obdrží v Pardubicích i Patrik Poulíček. Logicky vás napadne, že byste škrtli Marka Hecla nebo Ondřeje Rohlíka. Jenže oni zatím mají dobrou přípravu. První ukazuje hodně šikovné ruce, druhý sbírá přes léto docela dost bodů.

„Z nějakých osmdesáti procent máme sestavu asi už v hlavě. Ale otazníky tam samozřejmě ještě jsou,“ říká kouč Richard Král. Brzy ho čeká rébus: „Bude to složité. Někteří hráči, kteří by jinde dostali přesilovku, tak ji tady asi mít nebudou. Ale jsme tým, který má nějaké ambice, takhle to pak chodí,“ doplňuje.

Cílem Dynama bylo, aby si vzalo poučení z boleslavského školení v play off. Tam všechno viselo na jedné formaci Tomáše Zohorny. Když se neprosadila, další útoky góly nedávaly. Teď má Dynamo v ofenzivě daleko větší hloubku. „Minule se Spartou hrála super Romanova lajna, teď zahrály výborně další dvě. Tak by to asi nějak mělo být, máme tři lajny, které by to mohly vzít na sebe,“ komentoval Král.

Posun vidíte i vzadu. V play off trochu i dojelo Dynamo na fakt, že mělo hodně obránců podobného ražení, tedy kvalitní defenzivní řemeslníky. Jan Košťálek s Dennisem Robertsonem přinesou umění, že dovedou rozehrát pod tlakem, jít klidně do kličky, která často vyjde.

Proti Liberci nastoupily Pardubice naposledy doma, do 10. září, kdy startuje extraliga, se už ukážou jen ve Vrchlabí. Jinak je čekají tři zápasy ve Švýcarsku. „Pro diváka to s Libercem bylo asi fantastické utkání, na šance mohlo vypadat 60:40, nebo tak nějak. S ofenzivou spokojeni jsme, vytvořili jsme si strašně moc šancí, jen potřebujeme šance víc proměňovat. Z hodně ofenzivního hokeje pramenily nějaké věci dozadu. Jinak velice dobrý výkon,“ hodnotil Král.

Ze Švýcarska se nakonec nepodařilo domluvit žádné streamy, ani místní kluby nebudou nic přes internet vysílat, takže se Dynamo vlastně zavře a může pilovat detaily bez obav, že by je někdo extra pečlivě zkoumal. Proti Liberci vypadl Pardubicím brankář Milan Klouček, ale podle prvních vyšetření by měl být mimo maximálně pár dní kvůli nataženému přitahovači.

Jak by mohly vypadat útoky Pardubic

Kousal-Musil-Camara

Cienciala-Roman-Říčka

Hecl(Rohlík)-Poulíček-Blümel

Koffer-Anděl-Paulovič

