Bilí Tygři cení zuby na extraligu. Profesora Birnera čeká další vyučování

Dvakrát ze tří posledních sezon brali první místo po základní části. Dvakrát se za stejnou dobu dostali do finále, jednou jim tuhle možnost sebralo zrušení play off, takže tady jsou v nastavené periodě stoprocentní. Bílí Tygři, šelma z Liberce! Zase má plány cenit na extraligu zuby, i když odešli klíčoví borci jako Ronald Knot, Radan Lenc, Michal Bulíř a Adam Musil.

Nebo aspoň akce v Rakousku poslala domů signál, že žádné vyklízení pozic nebude téma. V Kitzbühelu to vzali Liberečtí vyloženě šusem, vypráskali Red Bull Mnichov i Salcburk. Vyhráli turnaj, nastříleli celkem 12 gólů. Jako rozjížděcí zápasový režim? Slušná práce.

Pro první výjezd na českém ledě nechal kouč Patrik Augusta svoje největší hvězdy doma. Ladislav Šmíd, Michal Birner, Tomáš Filippi, Ondřej Vitásek, kteří znamenají teď Liberec, dostali zápasové volno. S nimi orazil i veterán Jakub Klepiš. „Chtěli jsme vidět některé mladší obránce, jak budou vypadat pod tlakem proti kvalitnímu soupeři. Vzali jsme jen tři pětky, aby kluci chodili víc na led. V téhle fázi sezony starší hráči potrénovali jinak než v zápase,“ vysvětloval po porážce v Pardubicích 3:5 trenér.

Výsledek je jen detail, nedůležitá maličkost. Klíčové je, že Liberec ladí postupně kádr bez opor, které se vydaly jinam. „Každý rok někdo odchází, ale kdybych vám měl říct opravdu jedno jméno, kdo se bude nahrazovat nejhůř, tak asi Radan Lenc. Ale přivedli jsme kluky, kteří jsou schopni zastoupit hráče, kteří odešli. Máme kvalitní mužstvo, navíc pořád sledujeme trh,“ naznačil Augusta, že Tygři po někom ještě třeba skočí.

Navíc jako posily se dají brát Šmíd s Filippim. První odehrál jen 26 zápasů, druhý 22. Do finále došel tým i bez marodů, teď jsou esa zpět. „Jasně, obrovské návraty. Oba patří mezi TOP hráče ligy, tohle je taky posílení. Sezony se nebojím, máme kvalitní mužstvo,“ je přesvědčený Augusta.

Navíc když Lenc do Liberce v roce 2018 přišel, nenapochodoval do kabiny jako extraligová hvězda. Postupně se jí v klubu stal. Tohle může být i cesta, kterou může nastoupit třeba Jan Ordoš, čtyřiadvacetiletý útočník, který si na rok odskočil do švédské ligy. „Věříme, že takový progres může udělat taky. Honza je náš kluk, prošel libereckou organizací. Mohl by udělat velký krok. Stejně věříme i v průlomovou sezonu Marka Zachara,“ tvrdí kouč.

„Navíc máme skvělé charakterové starší hráče, oni to mužstvo povedou, budou mít tým na ramenou. Vedle nich by se ostatní měli zlepšovat,“ věří Augusta v přínos Birnera a Šmída. Nemusí to být utopie, kromě Lence podobně vyletěl i Adam Musil, současná posila Pardubic. Extrémně mu prospěla hra vedle Michala Birnera, vedle něj se stal borcem pro první lajnu. Teď přijde čas pro někoho dalšího.

